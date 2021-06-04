Reel efektif döviz kuru endeksi mayısta geriledi

Reel efektif döviz kuru endeksi, mayısta TÜFE bazında 1,74 puan azalarak 60,55’e indi.

4.06.2021 15:49:000
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Reel efektif döviz kuru endeksi mayısta geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan geçici verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında mayısta bir önceki aya kıyasla 1,74 puan azalarak 60,55’e indi. Endeks, nisanda 62,29 düzeyinde bulunuyordu.

Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi de aynı dönemde 0,05 puan artarak 76,99’dan 77,04’e yükseldi.

Türk lirasının değeri, mayısta 2020’nin aynı ayına göre TÜFE bazında 8,19 puan, Yİ-ÜFE bazında ise 1 puan azaldı.

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