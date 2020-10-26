Reel kesim güven endeksi ekimde yükseldi

Merkez Bankası verilerine göre reel kesim güven endeksi ekimde 108.1'e yükseldi. Bir önceki ay 105.3 idi. Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından ekim ayına ilişkin İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi açıklandı.

Buna göre, RKGE, ekimde bir önceki aya göre 2,8 puan artarak 108,1 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi de (RKGE-MA) 4 puan yükselerek 109,7'ye ulaştı.

Son 3 aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi, iç piyasa sipariş miktarı ve ihracat sipariş miktarında artış bildirenler lehine olan seyir güçlendi. Mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmeler zayıflayarak devam etti. Mevcut mamul mal stokları seviyesinin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmeler ise güçlendi.

ÜFE beklentisi yüzde 13,6'ya yükseldi

Gelecek 3 aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacminde bir önceki ayda artış bekleyenler lehine olan seyir güçlenirken, iç piyasa sipariş miktarı ve ihracat sipariş miktarında ise bir önceki ayda artış bekleyenler lehine olan seyir zayıfladı. Gelecek 3 aydaki istihdama ilişkin artış yönlü beklentiler güçlenirken, gelecek 12 aydaki sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin azalış yönlü beklentiler ise artış bekleyenler lehine döndü.

Ortalama birim maliyetlerde son 3 ayda artış olduğunu bildirenler ile gelecek 3 ayda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyir güçlendi. Gelecek 3 aydaki satış fiyatına ilişkin artış yönlü beklentiler de güçlendi. Gelecek 12 aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi bir önceki aya göre 0,6 puan artarak yüzde 13,6 seviyesinde gerçekleşti.

Ekim ayında, ankete katılan iş yerlerinin yüzde 44,7'si üretimlerini kısıtlayan faktör bulunmadığını, yüzde 20'si talep yetersizliğinin üretimlerini kısıtlayan en önemli faktör olduğunu, onu sırasıyla ham madde-ekipman yetersizliği, iş gücü yetersizliği, mali imkansızlıklar ve diğer faktörlerin izlediğini belirtti.

Son 3 aydaki rekabet gücüne ilişkin gelişmeler değerlendirildiğinde, yurt içi piyasalardaki rekabet gücüne ilişkin olarak bir önceki dönemde azalış bildirenler lehine olan seyir artış bildirenler lehine döndü.

Avrupa Birliği içindeki yurt dışı piyasalardaki rekabet gücüne ilişkin azalış yönlü değerlendirmeler artış bildirenler lehine döndü. Avrupa Birliği dışındaki yurt dışı piyasalardaki rekabet gücüne ilişkin azalış yönlü değerlendirmeler ise zayıflayarak devam etti.

İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda bir önceki aya kıyasla daha iyimser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 12,4'e, daha kötümser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 11'e gerilerken, aynı kaldığını belirtenlerin oranı yüzde 76,6'ya yükseldi.

Kapasite kullanımı da arttı

İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), Ekim'de bir önceki aya göre 0,8 puan artarak yüzde 75,4 seviyesinde gerçekleşti.



2020 yılı Ekim ayında, imalat sanayinde faaliyet gösteren 1732 işyeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi’ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi. Merkez Bankasından yapılan açıklamaya göre, Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,6 puan artarak yüzde 74,9 seviyesinde gerçekleşti.