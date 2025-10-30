"Reel sektörün enflasyon beklentisi iyileşti"

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, reel sektörün enflasyon beklentisinin iyileştiğini belirterek, "Gerçekleşen enflasyon, beklentilerin şekillenmesinde belirleyici oluyor. Dezenflasyonun devamıyla beklentilerde iyileşmenin süreceğini öngörüyoruz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) "Sektörel Enflasyon Beklentileri" verilerini değerlendirdi.

Bakan Şimşek, şunları kaydetti:

"Eylülde kuraklık kaynaklı artan gıda fiyatları ile mevsimsel diğer unsurların etkisiyle artan enflasyon, piyasa katılımcıları ve hanehalkı 12 ay sonrası enflasyon beklentilerinde aylık bazda sınırlı bozulmaya yol açtı. Reel sektörün enflasyon beklentisi ise iyileşti. Gerçekleşen enflasyon, beklentilerin şekillenmesinde belirleyici oluyor. Dezenflasyonun devamıyla beklentilerde iyileşmenin süreceğini öngörüyoruz."

