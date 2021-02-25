"Reform çalışmalarında sona geldik"

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, ekonomik reform çalışmalarında sona gelindiğini, Mart'ın ikinci haftasında açıklamayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağını belirtti.

25.02.2021 10:40:000
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"Reform çalışmalarında sona geldik"

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, ekonomik reform çalışmalarında sona gelindiğini açıkladı.

Elvan Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Makroekonomik İstikrar Politikalarını ve Yapısal Politikaları içeren 'Ekonomik Reform' çalışmalarımızda sona geldik. Reform politikalarımızın detaylarını Sayın Cumhurbaşkanımız Mart ayının ikinci haftasında kamuoyuyla paylaşacak. 2021 yılı reformlar yılı olacak" ifadelerini kullandı.

Partisinin İstanbul İl Kongresi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir süredir çalışmaları devam eden insan hakları eylem planını önümüzdeki hafta Salı günü, ekonomik reform paketini de ondan bir hafta sonra kamuoyuna duyuracaklarını söylemişti.


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