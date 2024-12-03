Reges Elektrik, Son Kaynak Tedarik Tarifesi’ni değerlendirdi ve 2025 stratejisini açıkladı

Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 2025 yılında elektrik tüketimi için yeni bir dönem başlatacak önemli düzenlemelerini duyurdu. Özellikle enerji piyasasında serbest tedarik mekanizmalarını güçlendirmek ve daha uygun koşullarda enerji sağlamak amacıyla 2018’de hayata geçirilen “Son Kaynak Tedarik Tarifesi” için yapılan güncellemeleri de açıkladı. 1 Şubat 2025’ten itibaren mesken ve mesken tüketici grubunda yer alan kamu kurum ve kuruluşları, mahalli idareler, müstakil binalar, apartmanlar ve kooperatifler gibi grupların yıllık tedarik limiti 5 bin kilowatt saat olarak belirlendi. Bu gelişmelerin hem mesken kullanıcıları hem de ticari işletmeler için önemli etkiler yaratacağını belirten Reges Elektrik Genel Müdürü Enver Altuncu, konuya dair sorularımızı yanıtladı. Elektrik piyasasının 2024 yılını değerlendirirken Şubat ayında yürürlüğe girecek değişiklikler hakkında da öngörülerini paylaştı.

Son Kaynak Tedarik Tarifesi’nin düzenlenmesi hakkındaki yorumlarınız nelerdir?

Son Kaynak Tedarik Tarifesi düzenlemesi hakkında “2018’den bu yana belirli tüketici grupları için uygulanan yıllık tüketim gerekliliği miktarları sürekli olarak azalıyor. 2018’deki 50 milyon kilowatt saatlik limit, 2019’da 10 milyona, 2020’de ise 7 milyona düşürülmüştü. 2022’de ise EPDK tarafından yapılan güncellemelerle mesken ve tarımsal sulama tüketicileri için yıllık 100 milyon kilowatt saat, ticarethane ve sanayi tüketicileri için ise 1 milyon kilowatt saat tedarik limiti belirlenmişti. Ancak yakın zamanda yapılan değişikliklerle bu sınırlar daha da düşürüldü. Şubattan itibaren mesken tüketici grubu kapsamında yer alan tüketiciler için yıllık tedarik limiti 5 bin kilowatt saat olarak belirlendi. Bu düzenleme ile, Ekim itibarıyla aylık ortalama bin 50 TL enerji faturası ödeyen tüm konut abonelerinin kapsama dahil olacağını gösteriyor. Ticarethane ve Sanayi tüketicileri için ise bu limit yıllık 15 bin kilowatt saat olarak uygulanacak. Güncelleme enerji piyasasında önemli bir dönüşüm yaratacak ve çok daha fazla sayıda tüketici Son Kaynak Tedarik Tarifesi’ne erişebilecek.

Söz konusu değişikliklerin sektöre ve ticari işletmelere etkisi nasıl olacak?

Hem mesken kullanıcıları hem de ticari işletmeler için önemli etkiler yaratacak. Sektördeki fiyat dengelemesini etkileyecek. Tedarikçilerin sundukları paketlerle rekabetin artması ve fiyatların dalgalanması, dinamikleri yeniden şekillendirebilir. Ticari işletmeler için maliyetlerin dikkatlice yönetilmesi ve enerji verimliliğine öncelik verilmesi gerekecek. Bu düzenleme, uzun vadede sektörde daha verimli ve rekabetçi bir enerji piyasasının oluşmasına katkıda bulunabilir.

Elektrik piyasasının 2024 yılını daha geniş bir çerçeveyle değerlendirir misiniz?

Fiyatlar, piyasa koşullarına göre dalgalanırken tedarikçi şirketler, daha rekabetçi fiyatlar sunmaya başladı. Regülasyonlarla yapılan değişiklikler ve yeni düzenlemeler, sektördeki belirsizlikleri artırdı. Ancak, aynı zamanda enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik konularına odaklanılmasını teşvik etti. Müşteri talepleri de daha çevreci ve enerji verimli çözümler yönünde yoğunlaştı. Bu durum piyasada daha yenilikçi ve esnek enerji tedarik çözümlerine olan ihtiyacı artırdı. Biz de Reges Elektrik olarak, bu yılı güçlü finansal ve operasyonel sonuçlarla tamamlayarak sektördeki liderliğimizi pekiştirmeyi başardık.

Peki Reges Elektrik’in 2024 yılı nasıl geçti?

Bu yıl önemli bir büyüme kaydettik. 2 yıl önce 3 megawatt ile başladığımız yolculukta, bugün saatlik ortalama 150 megawatt değerine ulaştık. Bu önemli büyüme, sadece finansal güçle değil, doğru pazar stratejileri ve müşteri odaklı yaklaşımlarımızla sağlandı. Yatırım bütçemizi ve kaynaklarımızı verimli bir şekilde kullanarak, ciromuzu hedeflerin üzerinde tutmayı başardık. Müşteri sayımızda kayda değer bir artış yaşadık. Bu gelişmeler, Reges Elektrik'in geleceğe yönelik sürdürülebilir büyüme hedeflerine ulaşmasında sağlam bir zemin hazırladığının göstergesi.

Yeni bir yıla doğru geri sayıma başlarken, sizin 2024’te işletmeler için sunduğunuz en kapsamlı çözüm neydi?

Özellikle ticari işletmelere sunduğumuz dinamik fiyatlandırma hizmetleri hem bize hem de müşterilerimize rekabet avantajı kazandıran bir yaklaşım oldu. Dinamik fiyatlandırma modelimizle piyasa koşullarına göre esnek ödeme planları sunarak, müşterilerimizin enerji maliyetlerini düşük tutmalarını sağlıyoruz. Bu sayede, ticari işletmelerin elektrik tüketimlerini daha verimli ve maliyet etkin bir şekilde yönetmelerine yardımcı oluyoruz. Bu çözüm, işletmelerin maliyetlerini optimize etmeleri ve enerji harcamalarını daha iyi kontrol etmeleri açısından büyük avantaj yaratıyor. Ayrıca, her aşamada müşterilerimize hızlı, etkili, kaliteli ve çözüme odaklı hizmetler sunuyoruz.

2025 yılı için belirlediğiniz hedefler nelerdir?

2025 yılı için saatlik 150 megawatt olan mevcut portföyümüzü 300 megawatt’a çıkarmayı hedefliyoruz. Bu büyüme planımız doğrultusunda, kapasite artırımına yönelik stratejik adımlar atıyoruz. 2025 için belirlediğimiz hedeflerimizi, sektördeki yenilikleri takip ederek ve sürdürülebilirlik anlayışını esas alarak geleceğe odaklanmak üzerine şekillendirdik. Bunlar, şirketimizin büyümesini ve sektördeki liderliğini pekiştirmek açısından önemli adımları içeriyor. Temiz enerji, globalleşme ve dijitalleşme olarak 3 başlığı kapsıyor. Temiz enerji kaynaklarına yatırım yapmayı sürdüreceğiz. Yenilenebilir enerji portföyümüzü genişleterek güneş ve rüzgar enerjisi santrali (RES) projelerimizi artırmayı planlıyoruz. RES projemiz için fizibilite çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. 2026’nın başında tesisimizi faaliyete geçireceğiz.

Bu sayede hem çevreye duyarlı bir şirket olmayı sürdürecek hem de enerji üretim kapasitemizi yükselteceğiz. Yerel pazarda kazandığımız deneyimle, uluslararası arenada da güçlü bir oyuncu olmayı istiyoruz. 2025’e kadar ihracat pazarlarımızı genişletmeyi ve global projelerde yer almayı hedefliyoruz. Dijital dönüşüm alanında attığımız adımları hızlandırarak, enerji kullanımını daha şeffaf ve verimli hale getirecek platformlar geliştireceğiz. Müşterilerimize enerji tüketimlerini daha iyi yönetebilecekleri araçlar sunarak, müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkaracağız.

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