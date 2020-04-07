Rekabet Kurulu başvuruları e-Devlet üzerinden yapılabilecek

Rekabet Kurumuna yapılacak tüm başvuru, dilekçe ve bilgi, belge sunumu işlemleri e-Devlet Kapısı üzerinden yapılabilecek.

7.04.2020 11:12:000
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Rekabet Kurulu başvuruları e-Devlet üzerinden yapılabilecek

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan korunma ve kontrol önlemleri çerçevesinde, Rekabet Kurumuna yapılacak tüm başvuru, dilekçe ve bilgi, belge sunumu işlemleri e-Devlet Kapısı üzerinden yapılabilecek.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruda şöyle denildi:

"Tüm dünya ile birlikte ülkemizi de etkisi altına alan COVID19 virüsü salgını nedeniyle alınan korunma-kontrol önlemleri çerçevesinde, Kurumumuza yapılacak tüm başvuru, dilekçe ve bilgi-belge sunumu işlemlerinin https://www.turkiye.gov.tr/rekabet-kurumu adresinde yer alan e-Devlet kapısı üzerinden ulaşılan “Rekabet Kurumu Başvuru Portalı” bağlantısı kullanılarak yapılabileceği hususunun önemle vurgulanması gerekmiştir. Salgına ilişkin önlemler devam ettiği sürece başvurularınızın bu yöntemle yapılması gerekliliğini özellikle dikkatinize sunar, sağlıklı günler dileriz."

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