Rekabet Kurulu bazı devralma başvurularına onay verdi

Rekabet Kurulu, bazı devralma başvurularını karara bağladı.

1.08.2025 16:41:190
Paylaş Tweet Paylaş
Rekabet Kurulu bazı devralma başvurularına onay verdi

Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kurul, Huzur Radyo TV AŞ'nin tek kontrolünün TWDC FTA Medya Eğlence ve Ticaret Limited Şirketi aracılığıyla nihai olarak The Walt Disney Company tarafından devralınması işlemine izin verdi.

Bally's Corporation'ın bağlı ortaklıkları aracılığıyla Intralot SA üzerinde tek kontrolü elde etmesi işlemi uygun bulundu.

AstraZeneca İlaç Sanayi ve Ticaret Limited Şirketine ait 4 ürüne ilişkin ruhsat haklarının Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından devralınması işlemi onaylandı.

Piyasada bir marka altında satılan "demir-glisin-sülfat kompleksi" içeren tıbbi ürünler ve Türkiye dahil olmak üzere çeşitli ülkelerdeki ilgili tüm varlıkların tek kontrolünün, Teofarma Srl tarafından UCB Pharma GmbH ve UCB grubunun bir parçası olan diğer teşebbüslerden devralınması işlemi uygun görüldü.

LumiThera Inc'in Valeda iş kolunun tek kontrolünün Alcon Inc'in iştiraki Alcon Research LLC tarafından devralınması işlemine izin verildi.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Goldman Sachs dondurma devi Froneri'yi satın almaya hazırlanıyor

Goldman Sachs dondurma devi Froneri'yi satın almaya hazırlanıyor

Ticaret Bakanlığı: Türkiye, ABD'nin yeni gümrük vergilerinde pozitif ayrıştı

Ticaret Bakanlığı: Türkiye, ABD'nin yeni gümrük vergilerinde pozitif ayrıştı

Gayrimenkul Sertifikası bilgilendirme tırları İstanbul'da hizmet vermeye başladı

Gayrimenkul Sertifikası bilgilendirme tırları İstanbul'da hizmet vermeye başladı

"Sanayi için alarm zilleri çok güçlü biçimde çalıyor"

"Sanayi için alarm zilleri çok güçlü biçimde çalıyor"

MLP Care'in hisselerine 600 milyon doları aşan talep geldi

MLP Care'in hisselerine 600 milyon doları aşan talep geldi

Kapadokya'da turizm sezonu beklentilerin altında kaldı

Kapadokya'da turizm sezonu beklentilerin altında kaldı

Yorum Yaz