Rekabet Kurulu bazı devralmaları karara bağladı

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, kurul bazı devralma ve ortak kontrol başvurularını sonuçlandırdı.

4.03.2025 11:32:400
Paylaş Tweet Paylaş
Rekabet Kurulu bazı devralmaları karara bağladı

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kurul, Ankara Etlik Hastane İşletme ve Bakım AŞ ile Astaldi Türkerler Ortak Girişimi şirketlerinin tek kontrolünün Türkerler İnşaat Turizm Madencilik Enerji Üretim Ticaret ve Sanayi AŞ tarafından devralınması işlemlerine izin verdi.

Halihazırda TA Associates Management L.P'nin tek kontrolündeki Matrix Topco Limited üzerinde, TA Associates Management L.P. ile Novo Holdings A/S tarafından ortak kontrol tesis edilmesi işlemine izin verilmesi kararlaştırıldı.

Novares Group S.A.S.'nin tek kontrolünün, Global Technologies Partners LLC'nin iştiraki Global Technologies S.A.R.L. tarafından devralınması işlemi uygun bulundu.

Stahl Holding B.V'nin deri kimyasalları iş kolunun tek kontrolünün Syntagma Capital tarafından Boyden 4 S.a.r.l. aracılığıyla devralınması işlemi onaylandı.

SOCAR Turkey Doğal Gaz Yatırım AŞ'nin iştirakleri olan Bursagaz Bursa Şehiriçi Doğalgaz Dağıtım Ticaret ve Taahhüt AŞ ile Kayserigaz Kayseri Doğalgaz Dağıtım Pazarlama ve Ticaret AŞ'nin dolaylı tek kontrollerinin Aksa Doğal Gaz Dağıtım AŞ'nin iştiraki Koni Teknik Mühendislik AŞ tarafından devralınması işlemine izin verildi.

Stellantis N.V. tarafından kontrol edilen Stellantis Financial Services Europe'un ve Banco Bilbao Vizcaya Argentaria'nın FCA Compania Financiera üzerinde ortak kontrol kurması işlemine izin verilmesi kararlaştırıldı.

Stamina TopCo B.V.nin kontrolündeki Synthon B.V.nin tek kontrolünün Skio Bidco B.V. ve nihai olarak Goldman Sachs Group Inc. tarafından devralınması işlemi uygun bulundu.

Dubai Acquisition B.V'nin tek kontrolünün Summit Partners L.P'nin yönettiği fonlar aracılığıyla kontrol edilen SP CEN UK Holdco Limited tarafından devralınması işlemlerine izin verildi.

TTTech Auto AG'nin tek kontrolünün, NXP B.V. aracılığıyla NXP Semiconductors N.V. tarafından devralınması işlemine izin verilmesi kararlaştırıldı.

Türk Traktör ve Ziraat Makineleri AŞ tarafından Kayhan Ertuğrul Makina Sanayi ve Ticaret AŞ ile Terramak Tarım Makinaları Dış Ticaret AŞ'nin tek kontrolünün devralınması işlemi onaylandı.

Buzcan Soğuk Depolama ve İhracat AŞ'nin hisselerinin tamamının Uzun Ailesi tarafından devralınması işlemi uygun görüldü.

Covestro AG'nin tek kontrolünün ADNOC International Germany Holding AG tarafından devralınması işlemine izin verildi.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Dış ticaret açığı Şubat'ta yükseldi

Dış ticaret açığı Şubat'ta yükseldi

Emtia piyasalarında Trump dalgalanması

Emtia piyasalarında Trump dalgalanması

Kripto varlıklarda yeni uygulama devreye alındı

Kripto varlıklarda yeni uygulama devreye alındı

Otomotiv satışlarındaki 'düşüş ivmesi' devam ediyor

Otomotiv satışlarındaki 'düşüş ivmesi' devam ediyor

Aygaz, temettü kararını duyurdu

Aygaz, temettü kararını duyurdu

Sabancı Holding temettü kararını açıkladı

Sabancı Holding temettü kararını açıkladı

Yorum Yaz