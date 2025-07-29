Rekabet Kurulu, Unilever hakkında soruşturma başlattı

Unilever Sanayi ve Ticaret Türk AŞ ve bazı yeniden satıcılarının yeniden satış fiyatının tespiti yoluyla 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal ettikleri iddiasına yönelik soruşturma başlatıldı.

29.07.2025 16:40:130
Paylaş Tweet Paylaş
Rekabet Kurulu, Unilever hakkında soruşturma başlattı

Hızlı Tüketim Malları pazarında faaliyet gösteren Unilever Sanayi ve Ticaret Türk AŞ hakkında rekabet soruşturması açıldı. 

Rekabet Kurulu, bazı hızlı tüketim malları pazarında faaliyet gösteren bazı şirketler hakkında soruşturma başlattı.

Rekabet Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, hızlı Tüketim Malları (HTM) pazarında faaliyet gösteren Unilever Sanayi ve Ticaret Türk AŞ ve yeniden satıcılarının yeniden satış fiyatının tespiti yoluyla 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4.maddesini ihlal ettikleri iddiası çerçevesinde Unilever Sanayi ve Ticaret Türk AŞ, İlke Gıda Tüketim Pazarlama Ticaret Sanayi Kollektif Şirketi Mehmet Şahin ve Ortakları, Başak Pazarlama Tem. ve Gıda Ürünleri Tic. Ltd. Şti. hakkında soruşturma başlatıldı.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

IMF Türkiye'nin büyüme tahminlerini yukarı yönlü revize etti

IMF Türkiye'nin büyüme tahminlerini yukarı yönlü revize etti

Gazprom yılın ilk yarısında zarar etti

Gazprom yılın ilk yarısında zarar etti

Piyasalarda gün ortası... Borsa, döviz ve altında son durum ne?

Piyasalarda gün ortası... Borsa, döviz ve altında son durum ne?

TürkTraktör yılın ilk 6 ayındaki net karını açıkladı

TürkTraktör yılın ilk 6 ayındaki net karını açıkladı

İhracattan sonra iç satışlar da düşüşte

İhracattan sonra iç satışlar da düşüşte

Burgan Bank müşterilerinin hayatını kolaylaştıracak bir iş birliğine imza attı

Burgan Bank müşterilerinin hayatını kolaylaştıracak bir iş birliğine imza attı

Yorum Yaz