Rekabet Kurulu'ndan 35 kuruluşa 'Antep Fıstığı' soruşturması

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, "Antep Fıstığı" ticareti yapan 35 teşebbüs hakkında rekabet soruşturması açıldı.

5.12.2023 11:11:570
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Rekabet Kurulu'ndan 35 kuruluşa 'Antep Fıstığı' soruşturması

Rekabet Kurulu, Antep Fıstığı alımı ve satımı yapan 35 teşebbüs hakkında soruşturma açılmasını kararlaştırdı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kurul tarafından, söz konusu alanda faaliyet gösteren teşebbüsler tarafından Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ihlal edilip edilmediğinin tespiti amacıyla soruşturma açılmasına karar verildi.

Soruşturma açılmasına karar verilen teşebbüsler şöyle sıralandı:

"Açıkgöz Yiğit Ticaret, Akçaköy Ticaret Yerli Mahsülleri Alım Satım ve Komisyon İşleri, Alptekin Çakır Fıstık Gıda San. ve Tic. Ltd, Altunova Ticaret Antep Fıstığı Alım Satım ve Komisyon İşleri, Cevher Sanayi Gıda Ticaret,Çapanoğlu Tarım Ürünleri Zeytinyağı ve Sabun San. Tic. Ltd, Göğebakan & Ünal Ticaret Yerli Mahsülleri Alım Satım ve Komisyon İşleri, Güzelyurt Girlavik Ticaret Komisyon İşleri, Habeş Doğan,Halil İbrahim Tunçerdem, Harman Ticaret (Harun Bozkurt), Hasat Ticaret Fıstık Alım Satım ve Komisyon İşleri, Hayatsan Antep Fıstığı Alım Satımı (Coşkun Güngördü), Arifoğlu Fıstık Dünyası (Hüseyin Doğan), Karadağ Ticaret Fıstık Alımı Satımı Komisyonu, Kersendaş Fıstıkçılık, Kocaoğlu Kardeşler Ticaret, Köylüm Fıstıkçılık, Marmara Gıda Tarım Ürün. San. ve Tic. Ltd. Şti., Mehmet Ali Alkurt, Akay Ticaret (Mehmet Emin Akay), Harunoğlu Fıstık (Muhittin Kaplan), Çavuşoğulları Yerli Mahsulleri Alım Satım ve Komisyonu ( Mustafa Aslan), Mustafa Çeker, Müslüm Alkurt, Koçyiğit Ticaret (Müslüm Koçyiğit), Çiçek Ticaret (Ömer Çiçek), Ömerdede Ömer Yılmaz, Özsağlam Ticaret, PolKar Tarım Ürünleri Gıda Akaryakıt Yağ Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti., Rışvanoğlu Gıda Ltd Şti, Şıho Mehmet Yılmaz Fıstıkçılık, Ünlü Ticaret, Yavuz Gıda Fıstık Ürünleri Alım Satımı ve Komisyon İşleri, Zerova Gıda Ürünleri İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti."

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