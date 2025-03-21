Rekabet Kurulundan bu sektördeki 9 şirkete para cezası

Rekabet Kurulu, güç transformatörü sektöründe faaliyet gösteren 9 şirkete yaklaşık 537,2 milyon lira idari para cezası kesilmesi kararlaştırdı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yayımlanan açıklamada, elektrik iletim ve dağıtım ekipmanının alt kırılımı olan güç ve dağıtım transformatörü ile hücre ve beton köşk sektöründe faaliyet gösteren bazı teşebbüslerin Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla yürütülen soruşturmanın tamamlandığı aktarıldı.

Açıklamada, Kurulun, soruşturma tarafı bazı teşebbüslerce satışlarda danışıklı hareket edildiği ve fiyata yönelik koordinasyon sağlandığı gerekçesiyle söz konusu teşebbüslere idari para cezası uygulanmasına karar verdiği ifade edildi.

Bu süreçte, SEM Transformatör AŞ tarafından uzlaşma başvurusunda bulunularak ihlalin kabul edildiğine işaret edilen açıklamada, bu firmaya, uzlaşma nedeniyle yüzde 25 indirim yapılarak 42 milyon 379 bin 948 lira idari para cezası uygulandığı bildirildi.

Açıklamada, soruşturma sonucunda kesilen cezalar ve alınan kararlara ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"Astor Enerji AŞ ve EFG Elektrik Enerji AŞ'den oluşan ekonomik bütünlüğe 339 milyon 807 bin 744 lira, Balıkesir Elektromanyetik Sanayi Tesisleri AŞ'ye 69 milyon 33 bin 435 lira, Beta Enerji ve Teknoloji AŞ'ye 32 milyon 315 bin 343 lira, Ekos Teknoloji ve Ticaret AŞ'ye 12 milyon 736 bin 611 lira, Eltaş Transformatör Sanayi ve Ticaret AŞ'ye 13 milyon 519 bin 367 lira, Eva Elektromekanik Sanayi ve Ticaret AŞ'ye 7 milyon 231 bin 510 lira, Monokon Elektrik Sanayi ve Ticaret AŞ'ye 898 bin 433 lira ve Ulusoy Elektrik İmalat Taahhüt ve Ticaret AŞ'ye 19 milyon 272 bin 557 lira idari para cezası verildi.

Bununla birlikte, Armtek Elektrik Sanayi ve Ticaret AŞ, ATS Elektrik Pano Sanayi Ticaret Ltd. Şti. ile Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret AŞ ve Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret AŞ'den oluşan ekonomik bütünlük hakkında Kanun uyarınca idari para cezası uygulanması gerektiği kararlaştırıldı. Fakat, bu firmalara başka bir soruşturma kapsamında idari para cezası verildiğinden, yeni bir idari para cezasına hükmedilmesine yer olmadığını değerlendirildi."

Açıklamada, soruşturma taraflarından Grid Solutions Enerji Endüstrisi AŞ, HITACHI TR Energy Turkey Elektrik Sanayi AŞ, Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik AŞ ve Meksan Trafo Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. hakkında idari para cezası uygulanmasına yer olmadığına karar verildiği kaydedildi.

Böylece, soruşturma kapsamında 9 şirkete yaklaşık 537,2 milyon lira ceza kesilmiş oldu.