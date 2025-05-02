Rekabet Kurulundan iki şirkete 26 milyon lira ceza

Rekabet Kurulu, Erikli Su'ya 21,1 milyon lira, Pınar Su ve İçecek Sanayi ve Ticaret AŞ'ye ise yaklaşık 4,9 milyon lira idari para cezası kesilmesini kararlaştırdı.

2.05.2025 12:02:040
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Rekabet Kurulundan iki şirkete 26 milyon lira ceza

Rekabet Kurulu, Erikli Su ve Meşrubat Sanayi ve Ticaret AŞ'ye (Erikli) 21,1 milyon lira, Pınar Su ve İçecek Sanayi ve Ticaret AŞ'ye (Pınar) ise yaklaşık 4,9 milyon lira idari para cezası kesilmesini kararlaştırdı.

Kurumun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, söz konusu teşebbüslerin geleceğe yönelik satış fiyatları gibi rekabeti kısıtlayıcı bilgi değişimi gerçekleştirerek Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettikleri iddiasıyla yürütülen soruşturma tamamlandı.

Kurul, ilgili kanunu ihlal ettikleri gerekçesiyle anılan iki teşebbüs için idari para cezası uygulanması gerektiğine karar verdi.

Bu kapsamda Erikli'ye 21 milyon 106 bin 470 lira, Pınar Su'ya ise 4 milyon 877 bin 401 lira idari para cezası uygulandı.

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