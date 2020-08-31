Rekabet Kurulu’ndan SESA Ambalaj’ın Doğan Holding’e satışına onay

Rekabet Kurulu, SESA Ambalaj'ın yüzde 70 hissesinin Doğan Holding'e devrine onay verdi. Doğan Holding, SESA Ambalaj'ın yüzde 70 hissesi için 57,8 milyon Euro ödeyecek.

Rekabet Kurulu, SESA Ambalaj ve Plastik Sanayi Ticaret A.Ş.’nin yüzde 70 hissesinin Doğan Holding’e devrine onay verdi. Doğan Holding, SESA Ambalaj’ın yüzde 70 hissesi için 57,8 milyon Euro ödeyecek.

Rekabet Kurulu’ndan yapılan duyuruya göre, Sesa Ambalaj ve Plastik Sanayi Ticaret AŞ’nin tek kontrolünün Öncü Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ aracılığıyla Doğan Şirketler Grubu Holding AŞ tarafından devralınması işlemi uygun bulundu.



Doğan Holding’ten konuyla ilgili KAP’a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

“Sesa Ambalaj ve Plastik Sanayi Ticaret A.Ş., esnek ambalaj sektöründe faaliyet göstermekte olup, yüksek bariyerli esnek ambalaj alt iş kolunun önde gelen şirketleri arasında yer almaktadır. Şirketimiz, mevcut yatırım stratejisi çerçevesinde, ambalaj vb. hızlı büyüme vaat eden ve katma değeri yüksek sektörleri hedeflemekte ve bu doğrultuda yatırım fırsatlarını değerlendirmektedir.

Kentleşme, demografik değişimler ve bunlarla birlikte güvenli gıdaya olan ihtiyacın artması, “esnek ambalaj” ve özellikle “yüksek bariyerli” esnek ambalaj talebini arttırmaktadır. SESA’nın büyüme potansiyeli ve çevreye duyarlı ürün geliştirme çalışmaları, değer yaratma hedefimiz ve sürdürülebilirliğe verdiğimiz önem de dikkate alındığında, yatırım kararımızda etkili olmuştur.

Bu vesileyle, önümüzdeki dönemde de aynı bakış açısıyla, ulusal ve uluslararası ölçekte, makro trendlere uygun ve sürdürülebilir ürün geliştirme yetkinliklerine haiz, hem esnek ambalaj sektöründe, hem de diğer katma değerli alanlarda faaliyet gösteren şirketlerde yatırım fırsatlarını değerlendirmeye devam edeceğimizi ifade etmek isteriz.”

1989 yılında İzmir’de 50 metre karelik alanda kurulan SESA Ambalaj, bugün İzmir Buca’da 12.000 m2’lik alanda kurulu üretim tesisiyle, esnek ambalaj ve bariyer filmler alanında faaliyet gösteriyor.