Rekabet Kurulu'ndan süt sektöründeki 39 firmaya soruşturma

Rekabet Kurumu'nun süt ve süt ürünleri sektörüne yönelik “süt karşılığı yem” uygulaması yapan 39 firma hakkında soruşturma başlattı.

Yem alma şartıyla dayatma yapıldığı tespit edildi



Kurum yaptığı incelemelerde, bazı sanayicilerin çiğ süt satın aldıkları üreticilere, sütü ancak sanayiciler tarafından satılan yemleri almaları şartıyla satın alacakları yönünde dayatma yaptığını, yem-süt paritesine uyulmadığını ve ödemelerin üreticilerin aleyhine geciktirildiğini tespit etti. Süt üreticiden düşük fiyattan alınırken, yemin üreticiye piyasa fiyatından daha pahalıya satıldığının; süt karşılığı yem uygulamasının gönüllülük esasına göre yapılması gerekirken zorlama ile yapıldığının da tespit edildiği incelemeler sonucunda, aralarında Ak Gıda, Danone, Pınar Süt, Sek, Sütaş, Yörsan, Teksüt, Panagro/Konya Şeker, Muratbey, Tarım Kredi gibi markaların da bulunduğu toplam 39 firma hakkında soruşturma başlatıldı.

"Üreticiler yem almaya zorlanamayacak"



Kurul, ayrıca aldığı kararla, sanayicilerin bazı kurallara uymasını da zorunlu hale getirdi:

"Üreticiler yem almaya zorlanamayacak.

Gönüllü olarak yem almak isteyen üreticiye marka veya miktar dayatılmayacak.

Çiğ Süt Üretim Sözleşmesi”nde yer alan vade, taban fiyat, prim, parite ve gönüllülük maddelerine uyulacak.

Aksi durumda sanayicilere Kanun’un 17. maddesi uyarınca idari para cezaları uygulanacak. Ayrıca Rekabet Kurulu, ilgili firmalara, üreticilerin bu konudaki haklarını içeren bilgilendirilme metnini tüm çiğ süt üreticilerine iletmelerini de şart koştu.

Böylece Rekabet Kurumu, üreticilerin pazarlık gücünü artırmayı ve haksız şartlara maruz kalmalarını önlemeyi amaçlıyor.

Soruşturma açılan teşebbüsler şu şekilde sıralandı:

Ak Gıda, Akpınar, Altınköy, Balıkesir Onur Süt, Balkan Süt, Biçenler Süt, Cebeci Süt, Danone, Gönenli, Güneşoğlu Süt, Güney Süt, Güneydoğu Süt, Gürsüt, İtimat Süt, Karagöl Süt, Kelebek Süt, Konsüt, Meysüt, Milk Academy, Muratbey, Mustafa Özlek Süt, Öz Göçerler Süt, Özışık Süt, Öztadım Süt, Özüçler Süt, Panagro Tarım/Konya Şeker, Pınar Süt, Rella Gıda, Rodos Süt, Sek Süt Sütaş Süt Ürünleri AŞ, Tarım Kredi, Teksüt Süt, Torunoğlu Süt, Uğuray Süt, Yelken Gıda, Yörsan, Yörük Süt, Yörükoğlu Süt.