Rekabet Kurulu'ndan TEMSA'nın devrine onay

TEMSA'nın ortak kontrolünün Hacı Ömer Sabancı Holding AŞ iştiraki Exsa Export ile PPF Beer Topholdco B.V. tarafından devralınması işlemine izin verildi.

Rekabet Kurulu, TEMSA'nın devralma işlemine izin verilmesini kararlaştırdı.

Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, TEMSA Ulaşım Araçları San. ve Tic. AŞ'nin ortak kontrolünün Hacı Ömer Sabancı Holding AŞ iştiraki Exsa Export Sanayi Mamulleri Satış ve Araştırma AŞ ile PPF Beer Topholdco B.V. tarafından devralınması işlemine izin verildi.

YÜZDE 50-50 ORTAKLIK



Sabancı Holding’den yapılan açıklamada, Skoda Transportation’ın ana ortağı PPF ile niyet mektubu imzalandığı belirtilmişti.

Açıklamada, “Yüzde 50-50 ortaklık yapısı ile, Temsa Ulaşım Araçları’nın tamamının satın alınmasını değerlendirmek üzere bir niyet mektubu imzalanmıştır” denilmişti. Holdingin açıklamasında, detaylı incelemenin tamamlanması, ortaklık görüşmelerinin olumlu neticelenmesi ve gerekli izinlerin alınmasına bağlı olarak, satın alma işlemi gerçekleştirileceği belirtilmişti.