Rekabet Kurumu: Whatsapp güncellemesi Türkiye'de uygulanmayacak

Rekabet Kurumu: WhatsApp tarafından veri paylaşımını içeren güncelleme, onaylayan kullanıcılar dâhil olmak üzere, Türkiye’de hiçbir kullanıcı açısından yürürlüğe girmeyecek

21.05.2021 11:18:000
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Rekabet Kurumu: Whatsapp güncellemesi Türkiye'de uygulanmayacak

Rekabet Kurumu, WhatsApp’ın gizlilik sözleşmesine ilişkin yaptığı bilgilendirmeyi paylaştı. Açıklamada, “WhatsApp tarafından veri paylaşımını içeren söz konusu güncellemenin, onaylayan kullanıcılar dâhil olmak üzere, Türkiye’deki hiçbir kullanıcı açısından yürürlüğe girmeyeceği tarafımıza bildirilmiştir” ifadeleri kullanıldı. 

Rekabet Kurumu’ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“WhatsApp’ın, veri paylaşımını içeren kullanım koşullarının ve gizlilik ilkesinin güncellenmesi ve bunların kullanıcıları tarafından onaylanmasını istemesi sonrasında 11.01.2021 tarihinde Rekabet Kurumu tarafından söz konusu güncellemeye ilişkin geçici tedbir kararı alınmıştı.

Müteakiben WhatsApp tarafından planlanan güncelleme, küresel çapta, 15 Mayıs 2021 tarihine kadar ertelenmiştir.

Rekabet Kurumu tarafından alınan tedbir kararı ve yapılan incelemeler sonrasında WhatsApp tarafından veri paylaşımını içeren söz konusu güncellemenin, onaylayan kullanıcılar dâhil olmak üzere, Türkiye’deki hiçbir kullanıcı açısından yürürlüğe girmeyeceği tarafımıza bildirilmiştir.”

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