Renault, Bursa'da 4 yeni model üretecek

Fransız otomobil üreticisi Renault, gelecek yıllarda üretim maliyetlerini önemli ölçüde azaltmayı ve Bursa’daki fabrikasında dört yeni model üretmeyi planlandığını duyurdu.

7.12.2023 14:30:370
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Renault, Bursa'da 4 yeni model üretecek

Fransız otomobil üreticisi Renault, gelecek yıllarda üretim maliyetlerini önemli ölçüde azaltmayı ve Bursa’daki fabrikasında dört yeni model üretmeyi planlandığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, araç başına üretim maliyetlerini düşürmenin planladığı belirtildi.

Açıklamada, “Renault Grubu 2027'ye kadar araç başına üretim maliyetlerini içten yanmalı araçlarda yüzde 30, elektrikli araçlarda ise yarı yarıya azaltmayı hedefliyor” ifadesi kullanıldı.

Yeni planın Renault'u daha esnek, daha verimli ve daha rekabetçi hale getireceğine dikkat çekilen açıklamada, yeni modellerin geliştirme süresinin de üç yıldan iki yıla indirileceği aktarıldı.

Renault Grubu tesislerinde 8 yeni Renault aracın üretileceğinin hatırlatıldığı açıklamada, "Renault’un Türkiye'deki Bursa tesisinde 2027'ye kadar dört yeni modelin üretiminin planlandığı” belirtildi.

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