Renault'nun Türkiye'de üreteceği yeni model açıklandı: Boreal

Aralık 2023’te OYAK ve Renault tarafından açıklanan 400 milyon Euro’luk yatırım kararının ikinci büyük hamlesi duyuruldu. İşte paylaşılan bilgiler, modelin fotoğrafları ve aracın özellikleri:

50'DEN FAZLA ÜLKEYE İHRAÇ EDİLECEK

OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem: “Türkiye’nin küresel pazardaki rolünü güçlendirmek, OYAK olarak en önemli hedeflerimiz arasında yer alıyor. Ülkemizin ekonomik kalkınmasını ve dünyanın önde gelen ekonomi merkezleri arasında yer almasını her şeyden çok önemsiyoruz. Bu yaklaşımla, “Renault Uluslararası Oyun Planı 2027” kapsamında, 2023 yılının sonunda açıkladığımız 400 milyon Euro’luk yatırım, Ülkemizde üretilecek 4 yeni modelle Oyak Renault Otomobil Fabrikaları’nın dünyadaki önemli otomobil üretim merkezlerinden biri olması vizyonumuzla attığımız ilk adımdı. Bu yatırımın ilk aşaması olan Renault Duster, yüzde 40’ı aşan yerlilik oranıyla Ülkemizin önemli modelleri arasında yer alıyor. Şimdi ise bu yatırım kapsamında Ülkemizde üretilecek ve dünyada 50’den fazla ülkeye ihraç edilecek olan Renault Boreal, hem otomobil sektörüne hem de Türkiye ekonomisine önemli katkılar sağlayacak. Bu kıymetli ortaklık vesilesiyle hayat bulan Renault Boreal'in Ülkemize ve otomotiv sektörüne hayırlı olmasını dilerim.”

Renault CEO’su Fabrice Cambolive: “Boreal modelimizle birlikte, Renault'nun Uluslararası Oyun Planı bağlamında yeni bir adım atıyoruz. Bu model, beş stratejik merkezimizin katkısıyla uluslararası pazarlara hitap edecek yüksek değerli araçlar sunma arzumuzu yansıtıyor. Boreal, SUV modellerimizle başlattığımız başarı ivmesini devam ettirirken, aynı zamanda taahhütlerimizi yerine getirme ve vizyonumuzu gerçeğe dönüştürme kapasitemizi de yansıtıyor.

2026'DAN İTİBAREN BANTTAN İNDİRİLECEK

Renault Group Türkiye CEO’su Lionel Jaillet: “Renault olarak, uluslararası pazarlara uygun şekilde geliştirilen yeni C SUV segmentindeki modelimiz Boreal'i tanıtmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İlk olarak Brezilya'da üretilecek olan Boreal, 2026 yılından itibaren Türkiye'de de banttan inecek. Eylül 2024'te satışa sunulan Duster'ın ardından, Boreal ile birlikte Türkiye’ye yönelik Uluslararası Oyun Planı'nın ikinci adımını atıyoruz. Boreal sadece Türkiye'de üretilip iç pazara sunulmakla kalmayacak; Doğu Avrupa'dan Orta Doğu ve Akdeniz havzasına kadar 54 farklı ülkeye ihraç edilecek.

2 MODEL DAHA GELECEK

Boreal; geniş ve ferah iç mekanı, iddialı dış tasarımı, E-Tech Hybrid motor seçeneği, OpenR Link eğlence sistemi ve Google entegrasyonu ile Türk müşterilerin beklentilerine mükemmel şekilde yanıt veren son derece yenilikçi ve ileri teknoloji bir model olarak öne çıkıyor. Ve daha fazlası da gelecek, çünkü 2027 yılına kadar Oyak Renault Bursa fabrikasında toplam 4 yeni modelin üretileceğini duyurduk. Geriye kalan 2 modelimiz için hazırlıklarımıza devam ediyoruz. Türkiye, Renault’nun küresel stratejisindeki 5 büyük merkezinden biri olarak konumlanıyor ve bu vizyonun temel direklerinden birini oluşturuyor. Güçlü ortağımız OYAK ile birlikte, yerel ekiplerimizi güçlendirerek ve yeni projeleri devreye alarak Türkiye'nin otomotiv ekosistemini desteklemeye devam edeceğiz.”

8 YENİ MODELDEN 4'Ü TÜRKİYE'DE ÜRETİLECEK

Renault, Uluslararası Oyun Planı 2027 kapsamında uluslararası pazarlara odaklanarak, 3 milyar Euro’nun üzerinde bir yatırımla sekiz yeni model sunacak. 2023 yılının Aralık ayında Türkiye’de düzenlenen toplantıda, bu modellerden dördünün OYAK ve Renault iş birliğiyle Türkiye’de üretileceği kamuoyuna duyurulmuştu.

Yapılan açıklamaya göre Renault Boreal’in endüstriyel stratejisi iki kıtaya yayılan bir sistem üzerine kuruluyor. Model, Latin Amerika pazarı için Brezilya’nın Curitiba kentinde, Avrupa dışındaki 50'den fazla ülke için ise Türkiye’de Bursa’da üretilecek. Türkiye’deki üretim tesisi, Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Akdeniz ülkelerini kapsayan 50’den fazla pazara yakınlığı sayesinde hem lojistik verimlilik hem de üretim maliyetlerinde avantaj sağlayacak.

'TÜRKİYE İHRACAT ÜSSÜ HALİNE GELİYOR'

Açıklamada "Bu gelişmelerle birlikte Türkiye, sadece bir pazar olmaktan çıkarak Renault için stratejik bir üretim ve ihracat üssü haline geliyor" deniliyor

MODELİN ÖZELLİKLERİ

Açıklamaya göre Boreal’in dış tasarımı, Renault’nun yeni tasarım dilini yansıtıyor. 4,56 m uzunluğunda, 1,84 m genişliğinde ve 1,65 m yüksekliğindeki araç, C segmentinin merkezinde konumlanıyor. 2,70 m aks mesafesine sahip. Model 19 inç jantlar, çift renkli tavan, alüminyum koruma şeritleri ve panoramik sunroof gibi unsurlarla geliyor.

İÇ TASARIM

İç mekânda, 10 inçlik dijital gösterge ve yine 10 inçlik OpenR Link multimedya ekranı yer alıyor. Sistem Google Haritalar, Google Asistan, Google Play uygulamaları gibi platformlarla uyumlu.

Ön konsol ve koltuklarda yumuşak kaplamalar ve lazer işlemeli dekoratif parçalar dikkat çekerken, 48 renkli ortam aydınlatması, sürüş moduna göre otomatik değişiyor. Masaj fonksiyonlu elektrikli koltuklar, çift bölgeli otomatik klima, USB-C girişleri ve kablosuz şarj gibi donanımlar var. 586 litrelik bagaj hacmi, katlandığında 1.770 litreye ulaşıyor.

SÜRÜŞ DESTEK SİSTEMLERİ

Boreal Türkiye pazarı için 24 adede kadar ADAS teknolojisiyle donatıldı. Bunlar arasında Şerit Takip Asistanı (LKA), Kör Nokta Uyarı Sistemi (BSW), Acil Durum Frenleme Sistemi (AEBS), Arka Çapraz Trafik Uyarısı (RCTA) ve Seviye 2 otonom sürüş destek sistemi yer alıyor. Eller Serbest Park ve 360 derece kamera sistemi de bulunuyor.

MOTOR VE PERFORMANS

Renault Boreal, 1.3 TCe turbo motor ve 6 ileri çift kavramalı (EDC) otomatik şanzımanla geliyor. Açıklamaya göre Türkiye pazarı versiyonu 138 hp güç üretebiliyor ve 240 Nm torka kadar çıkabiliyor. Versiyona bağlı olarak 0'dan 100 km/s hıza 9,26 saniyede ulaşıyor. Stop & Start sistemi sayesinde düşük yakıt tüketimi ve emisyon seviyeleriyle dikkat çekiyor.

SÜRÜŞ SEÇEKENEKLERİ

Eco, Comfort, Sport ve Perso modlarının yanında yeni bir “Akıllı Mod” da sunuluyor. Bu sistem, direksiyon, motor, ses ortamı ve aydınlatmayı sürüş tarzına göre otomatik ayarlıyor.