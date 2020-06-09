Resmi Gazete'de yayımlandı: Çeyiz hesabı ödemelerinde kolaylık

Çeyiz hesabına ilişkin ödeme planında yapılan düzenlemeyle katılımcılara kolaylık sağlandı.

9.06.2020 09:55:000
Paylaş Tweet Paylaş
Resmi Gazete'de yayımlandı: Çeyiz hesabı ödemelerinde kolaylık

Çeyiz Hesabı ve Devlet Katkısına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Aylık ödeme planını seçen katılımcının, bir dönem içerisinde en fazla olan üç defa düzenli ödemeyi aksatabilme hakkı, yapılan düzenlemeyle 6'ya çıkarıldı.

Ayrıca, üç aylık ödeme planını seçen katılımcılar için de "düzenli ödeme yapmama" imkanı 1 dönem içerisinde 1 defa olarak uygulanıyordu, bu kolaylık da ikiye yükseltildi.

Söz konusu yönetmelik değişikliği 30 Eylül 2020 tarihine kadar geçerli olacak.


Paylaş:
Paylaş Tweet Paylaş

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Varank: Kovid-19 güvenli üretim belgeleri verilmeye başlandı

Varank: Kovid-19 güvenli üretim belgeleri verilmeye başlandı

Bakan Pekcan'dan ihtisas serbest bölgeleri için destek açıklaması

Bakan Pekcan'dan ihtisas serbest bölgeleri için destek açıklaması

Dünya Bankası, küresel büyüme tahminini düşürdü

Dünya Bankası, küresel büyüme tahminini düşürdü

Yorum Yaz




Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.