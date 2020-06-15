Resmi Gazete'de bugün - 15 Haziran 2020

TOKİ üst yapı ihalelerinde N katsayısı 1 olarak belirlendi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı, avan/kesin proje üzerinden ihalesi yapılacak olan üst yapı işleri ihalelerinde, (N) sınır değer katsayısını 1 olarak belirledi.

Konuya ilişkin ilan, Resmi Gazete yayımlandı.

Sınır değer eşitliğinde yer alan (N) katsayısı, bakanlıklar tarafından farklı katsayılar yayınlanmadığı durumlarda, üstyapı (bina) işleri, sıhhi tesisat ve mekanik tesisat işleri, elektrik işleri, elektronik ve iletişim işleri grubundaki yapım işleri ile bu işlerle ilgili tamamlama, onarım, sondaj, yıkma, güçlendirme ve montaj işlerinde 1, diğer yapım işlerinde (altyapı işleri) 1,20 olarak uygulanıyor.

Bakanlıklar tarafından ön proje üzerinden ihalesi yapılacak olan üst yapı işleri için (0,90) 'dan küçük, (1,10) 'dan büyük olmamak kaydıyla farklı katsayılar belirlenmesini de uzun veriliyor.

N katsayısı indirildiğinde sınır değer yükseliyor, artırıldığında sınır değer azalıyor.

Ankara Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, 4 arsayı 44 milyon lira muhammen bedelle satışa çıkardı…

Ankara Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Emlak Dairesi Başkanlığı, Ankara’nın Lodumlu (Beytepe), Şeker, Ovacık, Barbaros mahallelerinde 46 bin 328,95 metrekarelik hazine hisselerini 43 milyon 915 bin lira muhammen bedelle ihaleye çıkardı.

İl Müdürlüğünün Resmi Gazete’de yayımlanan ilanına göre, Çankaya Lodumlu’daki alan konut, Etimesgut Şeker’deki alan özel sağlık tesis, Keçiören Ovacık ve Çubuk Barbaros mahallelerindeki alanlar ise kentsel servis alanı imarına sahip.

İhaleler, 29 Haziran 2020 saat 09.00-10.20 arasında kentsel servis alanları Seymen Emlak Müdürlüğünce saat 10.10 ve 10.20’de, Mithatpaşa Caddesi No: 60 Çankaya’da bulunan ihale salonunda, konut alanı saat 09.00’da Anıt Emlak Müdürlüğünce, özel sağlık tesis alanı ise saat 10.20’de Kale Emlak Müdürlüğünce Mithatpaşa Caddesi No:9 Çankaya’da bulunan ihale salonunda satılacak.

Muhammen bedelin yüzde 20’si oranında geçici teminat alınacak.

Keçiören Ovacık’taki 22 milyon 270 bin lira muhammen bedelli kentsel servis alanı kapalı teklif, diğer taşınmazlar açık teklif usulüyle ihale edilecekler.

TÜBİTAK, 6 uzman/uzman yardımcısı alacak

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Kocaeli’ndeki Marmara Araştırma Merkezine (MAM) bağlı İdari ve Mali İşler Başkan Yardımcılığı bünyesinde görev yapmak üzere 6 uzman/uzman yardımcısı alacak.

Kurumun, Resmi Gazete’de yayımlanan ilanına göre, son başvuru tarihi 6 Temmuz 2020 olarak belirlendi.

Başvurular için gerekli koşullar ve süreçler Kurumun internet sayfasında (www.tubitak.gov.tr), Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ve Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarında yer alacak. İş başvuruları TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilecek.

Akdeniz Üniversitesi 173’ü hemşire olmak üzere toplam 245 sözleşmeli personel alacak

Üniversite rektörlüğünün Resmi Gazete’de yayımlanan ilanına göre, Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi ve Diş Hekimliği Fakültesine, 173 hemşire, 38 sağlık teknikeri,3 psikolog, 3 eczacı, 3 laborant, 2 diyetisyen, 1 fizyoterapist, 1 röntgen teknisyeni, 21 diğer sağlık personeli sözleşmeli olarak istidam edecek.

Başvurular, 15 gün içinde hastane için http://mobil.hastane.akdeniz.edu.tr/personelkayit ve Diş Hekimliği Fakültesi için http://mobil.hastane.akdeniz.edu.tr/personelkayit.dis internet adreslerine yapılacak. İşe alımda 35 yaş sınırı uygulanacak. Hemşire adayları için 60 ve üzeri KPSS puanı istenecek.

Hak kazananların isim listesi ve istenen belgeler üniversitenin Personel Daire Başkanlığının http://personel.akdeniz.edu.tr/ web adresinden ilan edilecek. Alımla ilgili açıklamalar, http://personeldb.ankara.edu.tr internet adresinde yer alıyor.

Gazi Üniversitesi 104’ü hemşire olmak üzere toplam 162 sözleşmeli personel alacak

Gazi Üniversitesi 104’ü hemşire olmak üzere 162 sözleşmeli sağlık personeli alacak.

Üniversite rektörlüğünün Resmi Gazete’de yayımlanan ilanına göre, 104 hemşire, 44 diğer sağlık personeli, 6 sağlık teknikeri, 3 laborant, 2 röntgen teknisyeni, 1 diyetisyen, 1 psikolog, 1 fizyoterapisti sözleşmeli olarak istihdam edecek.

Adaylar, 15-29 Haziran 2020 tarihleri arasında, http://personelilan.azi.edu.tr/ internet adresinden üye girişi yaparak başvuracaklar.

İlana ilişkin duyurular www.gazi.edu.tr internet adresinden yapılacak.

Pamukkale Üniversitesi 145 personel alacak

Pamukkale Üniversitesi 71’i hasta bakımı ve temizliği hizmetlerinde çalıştırılmak üzere toplam 145 personel alacak.

Üniversite rektörlüğünün Resmi Gazete’de yayımlanan ilanına göre, 18-40 yaş arasında olacak 145 personelin, 71’i hasta bakımı ve temizliği hizmetlerinde, 64’ü koruma ve güvenlik hizmetlerinde, 10’u temizlik hizmetlerinde istihdam edilecek.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden alım yapılacak. Pamukkale Üniversitesi Turizm Fakültesi Tripolis İnteraktif Salonunda, 29 Haziran 2020 tarihinde saat 14.00’de noter huzurunda COVID-19 salgını nedeniyle katılımcı olmadan yapılacak kura çekim işlemleri üniversitenin web sayfasında (http://www.pau.edu.tr) canlı olarak yayınlanacak.

Kocaeli Üniversitesi 132 personel alacak

Kocaeli Üniversitesi 117’si hasta bakımı ve temizliği hizmetlerinde çalıştırılmak üzere toplam 132 personel alacak.

Üniversite rektörlüğünün Resmi Gazete’de yayımlanan ilanına göre, 132 personelin, 30’u hasta ve yaşlı bakım, 87’si klinik destek elemanı olarak hasta bakımı ve temizliği hizmetlerinde, 9’u koruma ve güvenlik hizmetlerinde, 6’sı temizlik hizmetlerinde istihdam edilecek.

Adaylar, başvurularını, 15-19 Haziran 2020 tarihleri arasında Kocaeli İş-Kur İl Müdürlüğüne/hizmet merkezlerinden şahsen veya www.iskur.ov.tr internet adresinden yapabilecekler.

İşe alımlar il düzeyinde yapılacak. Kocaeli Üniversitesi Baki Komşuoğlu Kültür ve Kongre Merkezinde yapılacak olan kura çekimi, 26 Haziran 2020 tarihinde saat 09.00’da https://youtube.com/chanel/UCNYjYvhf_oa3fFgU0-nwE_Q adresinden canlı olarak izlenebilecek. Sözlü sınav tarihi, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular üniversitenin http://www.kocaeli.edu.tr/duyurular.php internet adresinde ilan edilecek.