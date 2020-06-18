Resmi Gazete'de bugün - 18 Haziran 2020

18 Haziran 2020 tarihli ve 31159 sayılı Resmi Gazete

18.06.2020 09:55:000
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Resmi Gazete'de bugün - 18 Haziran 2020

Kanunlar

- Çarşı ve mahalle bekçileri kanunu

Yönetmelikler

- Perakende ticarette uygulanacak ilke ve kurallar hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik

- Radyasyon acil durumlarının yönetimine dair yönetmelik

- Yükseköğretim kurumları döner sermaye işletmelerinin kurulmasına ilişkin yönetmelik

Tebliğler

- İşkolu tespit kararları

- Gümrük genel tebliğinde (Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı)değişiklik yapılmasına dair tebliğ

- Gümrük genel tebliğinde (Transit Rejimi)değişiklik yapılmasına dair tebliğ 

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