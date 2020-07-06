Resmi Gazete'de bugün - 6 Temmuz 2020

Ondokuz Mayıs Üniversitesi 95 sağlık personeli alacak

Ondokuz Mayıs Üniversitesi 40’e hemşire olmak üzere 95 sözleşmeli sağlık personeli alacak.

Üniversite rektörlüğünün Resmi Gazete’de yayımlanan ilanına göre, 40 hemşire, 6 eczacı, 3 laborant, 28 sağlık teknikeri, 2 sağlık teknisyeni, 16 diğer sağlık personelini sözleşmeli olarak istihdam edecek.

Müracaatlar, 15 gün içinde Ondokuz Mayıs Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılacak. Yerleştirme sonuçları www.omu.edu.tr adresinde yayınlanacak.

Sit alanı tescilleri…

İzmir, Afyonkarahisar, Eskişehir illerinde 4 alan 1. Derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edildi.

Resmi Gazete’de yayımlanan İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu kararına göre, İzmir’in Dikili İlçesinin Kocaoba Mahallesi ile Bergama İlçesinin Sağancılar Mahallesindeki taşınmazlar bir bölümü 1. Derece Arkeolojik Sit alanı olarak tescil edildi.

Eskişehir Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu ise Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesi Hürriyet Mahallesi sınırları içinde tespit edilen ve korunması gerekli kültür varlıklarından olan alanın Güzören Tümülüsü adıyla 1. Derece Arkeolojik Sit alanı, Eskişehir’in Sivrihisar İlçesi Kaldırım Mahallesindeki korunması gerekli kültür varlıklarından olan alanın Hanyeri Höyük adıyla 1. Derece Arkeolojik Sit alanı, Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinin Adaçal Tepe mevkiinde korunması gerekli kültür varlıklarından olan alanın ise Adaçal Tepe Siperleri adıyla tarihi sit olarak tesciline karar verdi.



























