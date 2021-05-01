Resmi Gazete’de yayımlandı: Kripto piyasasına yeni düzenleme

Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan kripto para açıklaması geldi

1.05.2021 10:11:000
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Resmi Gazete’de yayımlandı: Kripto piyasasına yeni düzenleme

Resmi Gazete‘de yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle ile birlikte kripto varlık hizmet sağlayıcılar ve tasarruf finansman şirketleri de da Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik’in “Yükümlüler” bölümüne dahil edildi.

Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yapılan değişiklikle kanunun uygulanmasında yükümlü kuruluşlar arasına kripto hizmet sağlayıcıları ve tasarruf finansman şirketleri de ekleniyor.

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