Restoran ve kafelere destek ödemesi

Lokanta, restoran ve kafe gibi sektörlerde faaliyetleri kısıtlanan destek ödemesi ile cirosu yüzde 50 azalan işletmelere 2 bin ile 40 bin lira arasında ciro kaybı destek ödemesi yapılacağı açıklandı.

27.01.2021 14:23:000
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Restoran ve kafelere destek ödemesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, COVID-19'dan en çok zarar gören sektörler arasında yer alan yeme-içme sektörüne destek verileceğini söyledi.

Erdoğan, "Lokanta restoran ve kafe gibi sektörlerde alınan tedbirler nedeniyle faaliyetleri kısıtlanan ve 2019 cirosu 3 milyon lira ve altı olan gerçek usulde vergilendirilen ticari işletmelere destek ödemesi yapacağız. Cirosu 2020'de yüzde 50 ve daha fazla azalan işletmelere 2 bin liradan az, 40 bin liradan fazla olmamak üzere ciro kaybının yüzde 3'ü kadar ödeme yapacağız." ifadelerini kullandı.

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