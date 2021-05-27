‘Restoranların 24:00’a kadar hizmet verebileceği duyumunu alıyoruz’

TURYİD Başkanı Kaya Demirer, restoranların açık alanlarda saat 24:00’a kadar hizmet verebileceği duyumunu aldıklarını, 1 Haziran’dan itibaren hafta sonu yasağının da kalkmasını beklediklerini söyledi.

27.05.2021 13:56:000
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‘Restoranların 24:00’a kadar hizmet verebileceği duyumunu alıyoruz’

1 Haziran’da Türkiye genelinde kademeli açılma beklentisi hakkında Bloomberg HT’nin sorularını yanıtlayan Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği (TURYİD) Başkanı Kaya Demirer, restoranların açık alanlarda saat 24:00’a kadar hizmet verebileceği duyumunu aldıklarını söyledi.

Demirer ayrıca, 1 Haziran’dan itibaren hafta sonu yasağının da kalkmasını beklediklerini dile getirdi.

20 yaş üzerinin aşılanmasıyla 1 Temmuz sonrası kapalı alanların açılabileceğini belirten Demirer, aşılamalardan sonra seyahat engellerinin kalkması için bir engelin kalmayacağını söyledi.

İşletmelerin açılmasının ardından faaliyetlerinin devam edebilmesi için uygun maliyetli kredilerin başlangıçla çok önemli olacağını vurgulayan Demirer, devletten tek haneli faiz ile yüzde 17.5 arasındaki farkın sübvansiyonunu talep ettiklerini belirtti.

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