Riskli sektörlerde iş güvenliği

Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) verilerine göre, dünya genelinde her yıl yaklaşık 3 milyon işçi, iş kazaları ve meslek hastalıkları nedeniyle hayatını kaybediyor.

29.04.2025 17:44:360
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Riskli sektörlerde iş güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında değerlendirmelerde bulunan Akca Lojistik Genel Müdürü Enes Akça, “Akca Lojistik olarak tüm süreçlerimizi proaktif bir yaklaşımla yönetiyoruz” diyerek çalışanına değer veren bir şirket olduklarını vurguladı.

'Lojistik, iş güvenliği açısından operasyonel riskler barındıran bir sektör' diyen Enes Akca; Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) verilerine göre, dünya genelinde her yıl yaklaşık 3 milyon işçi, iş kazaları ve meslek hastalıkları nedeniyle hayatını kaybediyor. Ülkemizdeki iş kazalarıyla ilgili bir verilere bakıldığına SGK’nın açıkladığı verilere göre 2023 yılında 681.401 iş kazası meydana geldi. Bu veriler lojistik gibi yüksek riskli sektörlerde iş sağlığı ve güvenliğinin yalnızca bir yasal yükümlülük değil, yaşamsal bir zorunluluk olduğunu da açıkça ortaya koymakta' şeklinde konuştu.

“En küçük ihmalin dahi ciddi sonuçlara yol açabileceğinin bilincindeyiz”

Enes Akça, lojistiğin risklere açık bir sektör olduğunu belirterek, “Bu nedenle en küçük bir ihmalin dahi ciddi sonuçlara yol açabileceğinin bilincindeyiz. Bu anlayışla, her bir operasyonumuzu güvenlik perspektifiyle yeniden tasarlıyor, periyodik kontrollerden kapsamlı eğitimlere kadar tüm süreçlerimizi proaktif bir yaklaşımla yönetiyoruz. Bugüne kadar iş sağlığı ve güvenliği alanında hayata geçirdiğimiz çalışmalar, sahada gösterdiğimiz özenin, önleyici yaklaşımımızın ve çalışanlarımızla kurduğumuz güven temelli ilişkinin somut bir göstergesidir.” dedi.

“Çalışanlarımızın sağlığı ve güvenliği sürdürülebilir başarımızın temelidir”

İş sağlığı ve güvenliğini kurumsal kültürünün temel taşı olarak gördüklerini vurgulayan Enes Akça, “Yalnızca bulunduğumuz tesislerin fiziki şartlarını iyileştirmekle ve ekipmanlarımızı yenilemekle kalmıyor, ayrıca çalışanlarımızın bilgi ve farkındalık düzeyini artıracak eğitimlere de ağırlık veriyoruz. Son bir yılda gerçekleştirilen 383 periyodik kontrol, 998 sağlık taraması ve 984 çalışanımıza verilen toplam 11.800 saatten fazla iş sağlığı ve güvenliği eğitimi, bu alandaki hassasiyetimizi açıkça ortaya koyuyor” dedi. 

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