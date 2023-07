Robbie Williams bu yazın en çok konuşulacak konseri için Bodrum’a geliyor

Tüm zamanların en popüler gruplarından biri olan 'Take That'den ayrılıp başarılı bir solo kariyere imza atan, ülkemizde de çok sevilen Robbie Williams’ı bu yazın en çok konuşulacak konserlerinden biri için Lujo Hotel Bodrum’a getiriyor. Sanatçı, 17 Ağustos gecesi Bodrum LUJO HOTEL'de sahne alacak.

25 yıllık solo kariyerine; dünya çapında 85 milyon albüm satışı, İngiltere'de zirveye ulaşan 13 albüm, 14 tekli, 2003 yılında Knebworth'ta 375.000 kişilik 3 konser, swing albümleri, noel albümleri, benzeri görülmemiş tam 18 Brit ödül, müzikaller, müzik, sanat, kitap, moda tv ve film alanlarında sayısız işbirliği ve dahasını sığdırmayı başaran ROBBIE WILLIAMS kuşkusuz şu an dünyanın en popüler yıldızlarından.

Let Me Entertain You, Rock DJ, Kids, She's The One, Feel, Angels ve daha nice sayısız hit şarkı eşliğinde muhteşem bir müzik ziyafeti verecek.

Sanat ve keyfi, konfor ve lüksle buluşturarak sıradanlıktan uzak A La Carte her şey dâhil ve Oda & Kahvaltı konseptlerde deneyim sunan Lujo Hotel, Türkiye’deki ilk konserine ev sahipliği yapacağı Robbie Williams’ı getiriyor.