Robot köpek, Volt Teknoloji işbirliğiyle Türkiye'de

Volt Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Metin Sancak; "Bu robotik sistemler askerin yapabileceği birçok şeyi yapabiliyor. Dolayısıyla askerin ortama güvenli girişini sağlamış oluyoruz" dedi.

Türkiye'nin savunma, havacılık ve teknoloji şirketlerinden Volt Teknoloji ile dünyanın öne çıkan robot üretim firmalarından Ghost Robotics arasındaki iş birliğinin tanıtımı SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda yapıldı.

Tanıtımda, dünyanın en gelişmiş robot köpeklerinden olan "Ghost Robotics Vision 60" ilk kez Türk kamuoyuyla buluştu.

Merdiven çıkabilen, her türlü arazide hareket edebilen, suda, karda, buzda yol alabilen "Ghost Robotics Vision 60", askeri ve sivil pek çok alanda görev yapabiliyor. Keşif, arama, kurtarma gibi görevleri üstlenebilen Ghost Robotics Vision 60'ın özellikleri arasında şunlar yer alıyor:

"0,9 m/s hız ile 2 saat 45 dakika standart yürüyüş. 1,2 m/s’ye kadar yürüyüş hızı. Arazi özellikleri ve entegre yüke bağlı olarak 9 kilometre menzil. 22 saat bekleme süresi (Sensörler, hesaplamalar ve telsiz açık durumda). Tamamen elektrikli doğrudan şarj özelliği. Kolay değiştirilebilen alt montajlara sahip modüler tasarım. 12 kilogram yük taşıma kapasitesi. 51 kilogram ağırlık"

"Bu robotik sistemler askerin yapabileceği birçok şeyi yapabiliyor"

Volt Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Metin Sancak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Saya Grup olarak ilaç endüstrisine ciddi anlamda yatırım yapmış bir grup olduklarını belirterek, Pharmactive ilaç fabrikalarıyla Türkiye'nin en büyük ilaç üretim üssüne sahip olduklarını söyledi.

300 milyon kutunun üzerinde üretim yaptıklarını aktaran Sancak, "30 ülkeye ihracat yapıyoruz. AR-GE çalışmalarımız inanılmaz büyüklükte seyretmeye devam ediyor. Grup şirketlerimizden bir tanesi inşaat şirketimiz Folkart, İzmir bölgesinde daha çok faaliyet gösteriyoruz. Yüksek teknolojiyle doğayı birleştirerek güzel projeler elde ettik. Bir diğer şirketimiz Volt Elektrik Motorları, elektrik motorlarında da Türkiye'nin lider şirketiyiz. 1 milyonun üzerinde bu sene elektrik motor üretiyoruz." diye konuştu.

Sancak, Volt Teknoloji'nin 2018 yılında gruplarında faaliyete başlamış bir şirket olduğunu belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Daha çok havacılık ve savunma sanayisinde faaliyetlere başlayan Volt Teknoloji, savunma sanayisinde elde etmiş olduğu kazanımları endüstriye taşıma konusunda son zamanlarda agresif bir şekilde çalışmalar yapıyor. Bunu yaparken de bir gözümüz de tabii ki dünyada şu an trend olan robotik sistemlerdeydi. Dünyada bunun öncüsü olan birkaç firma var. Bu alanda Amerika'nın büyük bir üreticisi Ghost Robotics'in Türkiye'deki ve bu bölgede birkaç ülkenin daha distribütörlüklerini ve haklarını satın almış bulunmaktayız.

Amacımız bu teknolojiyi Türkiye'ye getirmek, beraberinde ürünü burada üretebilecek kapasitede teknoloji transferini yapmak ve üzerine faydalı yükleri (kamera sistemleri, dedektör sistemleri, gaz ve algılayıcı sistemler, silah sistemleri) geliştirerek robotun işlevselliğini artırmak. Bu robotik sistemler askerin yapabileceği birçok şeyi yapabiliyor. Dolayısıyla askerin ortama güvenli girişini sağlamış oluyoruz."

"Robot köpeğin ayağına palet ekleyerek köpeğe yüzme özelliği ekleyebiliyoruz"

Volt Teknoloji Genel Müdürü Burçin Elbirlik ise robot köpeğin ağırlığının 51 kilogram olduğunu belirterek, "Robotumuz 12 kilogram faydalı yük alarak istenilen sisteme dönüştürülebiliyor. Savunma, havacılık, endüstriyel alanlarda kullanılabilir. Tercih ettiğimiz alanların tamamında bu ürünü üzerindeki faydalı yükle beraber kullanma şansına sahibiz. Kullanıcılar, insan hayatının riske girdiği her durumda öncesinde robotu göndererek alanın temizliğini sağlayıp uygunluğunu kontrol edebilirler" diye konuştu.

Robot köpeğin savunma alanında da önemli işlevler yerine getirdiğini aktaran Elbirlik, şunları kaydetti:

“Mayınlı bölgelerde askerlerimiz alana girmeden önce robot köpekler vasıtasıyla alan kontrol edilebilir. Özellikle mağara içi operasyonlarda mağara içi emniyet alındıktan sonra operasyon gerçekleştirilebilir. Endüstriyel alanda özellikle madencilik faaliyetlerinde kullanımı uygundur. Üzerine takılabilecek sensörler vasıtasıyla gaz ölçümü yapabilir, uyarılarla kazaları engelleyebilir.”

Elbirlik, robot köpeğin denizde de kullanılabileceğini vurgulayarak, "Robot köpeğin ayağına palet ekleyerek köpeğe yüzme özelliği ekleyebiliyoruz. Dağda ve engebeli arazilerde devrilse bile kendini kaldırıp harekete devam edebiliyor. Köpek otonom hareket edebiliyor. Köpeği programladığınız noktada o bölge içerisinde hareketini yapıp tekrar geriye dönebiliyor. Hem siz kumanda edebiliyorsunuz hem de programlayarak köpeği köpeğin hareket etmesini sağlayabiliyorsunuz" diye konuştu.