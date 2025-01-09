Romanya'da Türk araçların sayısı artıyor

Avrupa’da elektrikli otobüs dönüşümünü önceliklendiren ülkeler arasında yer alan Romanya’da Türk araçlarının sayısı artıyor. TEMSA 2024 yılında, Romanya’daki 3 farklı belediyeye 8 adet elektrikli MD9 electriCITY model otobüs teslimatı gerçekleştirdi. Elektrikli otobüslerin yanı sıra Romanya’da dikkat çeken diğer bir talep artışı da Prestij model midibüslerde yaşandı. Son 2 yılda TEMSA tarafından Romanya’ya 120’den fazla Prestij satıldı. 2023 ve 2024 yıllarında adet bazındaki toplam ihracat, önceki 2 yıla göre yüzde 79 arttı.

Türkiye’de yerli elektrikli otobüs pazarının açık ara lideri konumunda bulunan TEMSA, bu alandaki tecrübesini Avrupa’ya taşımaya devam ediyor. İsveç, Fransa, İspanya, ABD gibi ülkelerde elektrikli otobüslerini yollara çıkarmanın yanı sıra, Doğu Avrupa’da mobilitenin yeşil dönüşümüne öncülük eden ülkeler arasında yer alan Romanya’ya da elektrikli araç sevkiyatlarını sürdürüyor. TEMSA, 2024 yılı içerisinde gerçekleşen 3 farklı sevkiyatla, Romanya’daki Caransebes, Slanic, Ineu Belediyelerine toplam 8 adet elektrikli MD9 electriCITY ihracatı gerçekleştirdi.

2 YILDA ROMANYA’YA GERÇEKLEŞTİRİLEN İHRACAT YÜZDE 79 ARTTI

Türk ticari araç üreticilerinin en önemli ihracat pazarlarından biri haline gelen Romanya’da en dikkat çekici büyümelerden biri de midibüs segmentinde gerçekleşti. TEMSA’nın çevreci midibüs modellerinden Prestij SX, Romanya’da son 2 yılda 120’den fazla satış rakamına ulaşırken, 2023 ve 2024 yıllarında adet bazındaki toplam ihracat, önceki 2 yıla göre yüzde 79 arttı.

“SON 10 YILLIK İHRACATIMIZIN YAKLAŞIK YARISINI 2023 VE 2024 YILLARINDA YAPTIK”

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan TEMSA CEO’su Evren Güzel, Romanya’nın Avrupa’nın en hızlı büyüyen pazarlarından biri olduğunun altını çizerken, “Romanya, Türk ticari araç üreticilerinin yurt dışında yazdığı en büyük başarı hikayelerinden birine ev sahipliği yapıyor. TEMSA olarak biz de bu başarı hikayesine öncülük etmekten büyük gurur duyuyoruz. Bu performans, güçlü ürün portföyümüz ve yenilikçi mühendislik yetkinliklerimizin yanı sıra müşteri ihtiyaçlarına özel geliştirdiğimiz çözümlerle de mümkün oldu. Son 10 yılda Romanya’ya gerçekleştirilen toplam ihracatın yaklaşık yarısını son 2 yılda teslim ettik. Bu, TEMSA’nın küresel büyüme stratejisinin çok önemli bir yansıması. Aynı zamanda Romanya pazarının sunduğu fırsatları doğru analiz ederek attığımız adımların ne kadar isabetli olduğunu da gösteriyor. TEMSA olarak sadece araç ihraç eden bir şirket değil, aynı zamanda müşterilerimize uzun vadeli değer sağlayan ve sürdürülebilir iş ortaklıkları kurmayı hedefleyen bir vizyonla ilerliyoruz. Doğu Avrupa bölgesi de küresel büyüme stratejimiz çerçevesinde önemli bir rol oynuyor. Bizim Romanya’daki başarımız ve kardeş şirketimiz Skoda Transportation’ın Doğu Avrupa pazarındaki tecrübesi sayesinde, 2025 yılı itibarıyla bölgede çok daha etkin bir TEMSA göreceğiz. Bu kapsamda müşteri memnuniyetini artırmaya yönelik satış sonrası hizmetlerimizi daha da güçlendirecek, inovatif ürünlerimizle pazar payımızı artırmaya odaklanacağız” dedi.