Roubini: Kripto paralar balon

ABD’li ekonomist Nouriel Roubini, Bitcoin’in ne bir varlık ne de bir para birimi olduğunu belirterek kripto paraların bir balon olduğu görüşünü tekrarladı.

25.05.2021 16:30:000
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Roubini: Kripto paralar balon

Goldman Sachs’in bir etkinliğinde konuşan Roubini, paranın ölçme, ödeme, sabit bir değer saklama aracı ve tek bir ölçüm standardı olmak üzere dört ana işlevi olması gerektiğini belirterek, “Bitcoin ve diğer kripto paralar bu özelliklerin hiçbirine sahip değil,” dedi.

Roubini, “Hiçbir şey Bitcoin ile fiyatlandırılmıyor, ölçeklendirilebilir bir ödeme aracı değil, yüksek volatilitesi göz önüne alındığında sabit bir değer saklama aracı da değil ve farklı malların fiyatları kripto paralar üzerinden ifade edilmiyor,” ifadelerini kullandı.

Kripto paraların birer para olmadığının yanında bunların birer varlık olarak da adlandırılamayacağını söyleyen Roubini, varlıkların kendi ana değerlerini belirleyen bir nakit akışı veya kullanımı olduğunu fakat Bitcoin ve diğer kripto paraların bunlara sahip olmadığını ifade etti.

Bu yüzden kripto paraların birer balon olduğu görüşünü yineleyen Roubini, “Balon, bir şeyin ana fiyatının olması gerekenin çok üzerine çıkmasıyla olur fakat biz kripto paraların ana fiyatını bile belirleyemiyoruz fakat fiyatları dramatik artışlar yaşadı” yorumunu yaptı.

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