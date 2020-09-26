Rumeli Üniversitesi Pastacılık Akademisi Anadolu’ya açılıyor

Türkiye’nin dünyadaki lezzet öncülüğü, pasta alanında da lig atlamaya hazırlanıyor. Ciddi bir istihdam potansiyeli de bulunan sektör akademik bir atılım başlattı.

İstanbul Rumeli Üniversitesi öncülüğünde kurulan Pastacılık Akademisi şimdiden binlerce gence eğitim ulaştırmayı ve onları iş dünyasına kazandırmayı başardı. Gelen talep üzerine Anadolu’ya da açılmaya hazırlanan eğitim hamlesi kısa süre içinde İzmir, Ankara, Bursa ve Konya gibi illerde de faaliyet gösterecek.

Hedeflerinin bu coğrafyada binlerce yıllık geçmişi bulunan lezzetleri yeniden yorumlamak ve küresel lezzetleri de Türk mutfağı ile birleştirmek olduğunu ifade eden Rumeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oğuz Özyaral, “Türkiye’nin Osmanlı’dan günümüze uzanan çok önemli bir yemek kültürü var. Bu kültür içinde tatlılar ve pastalar da tahmin ettiğimizden çok daha büyük bir hacme sahip. Açtığımız ve açacağımız akademilerle bu Türkiye’nin pasta ekonomisinde de global bir oyuncu olmasını arzuluyoruz. Bilimi, tarihi, sağlıklı gıdayı ve hijyeni öğrencilerimize öğretiyoruz” dedi.

EV KADINLARINA İŞ İMKANI

Pastacılık Akademisi ve Liçi Pastaneleri Şefi Sibel Karakuş ise uluslararası geçerliliği olan bir sertifika ile buradan eğitim alanlara yeni iş imkanları da sağladıklarını ifade etti. Karakuş, şöyle konuştu:

“Teknolojinin de gelişmesiyle birlikte artık evlerinden satış yapmanın rahatlığına kavuşan ev hanımları, pastacılık gibi alanlarda hünerlerini göstererek, hem lezzetli ürünler meydana getirmek hem de bunların satışını gerçekleştirerek, aile ekonomilerine katkı sağlamayı amaçlıyor. Komşuluk ilişkilerinin dünyada en çok geliştiği ülkelerden birisi olan Türkiye’de kadınlar, birbirlerine yaptıkları ziyarette artık konuklarını daha iyi ağırlamak istiyor. Bunun için de Liçi House gibi üstelik üniversite onaylı bir sertifika veren yerlere gelen kadınlar, hızlandırılmış kurslarla, profesyonelliğe adım atmanın mutluluğunu yaşıyor” dedi.

Uzun ve kısa olmak üzere iki ayrı program uyguladıklarını belirten Karakuş, “Uzun dönem eğitim 32 saat teorik, 208 saat uygulamalı olmak üzere toplamda 240 saatlik 15 hafta sürecek bir eğitim. Eğitim sonunda YÖK onaylı uzun dönem pastacılık eğitimi aldığınıza dair bir sertifikanın yanında Temel İş Sağlık Güvenliği ve Hijyen sertifikası da verilecek.”