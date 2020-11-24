Rus aşısının fiyatı belli oldu

Rusya’da Gamelaya Ensititüsü tarafından geliştirilen ve yüzde 92 oranında etkinlik gösterdiği açıklanan Sputnik V adlı koronavirüs aşının fiyatı belli oldu.

Rusya’da Gamaleya Enstitüsü tarafından geliştirilen Sputnik V adlı aşının uluslararası pazarda fiyatının 20 dolardan (Yaklaşık 160 Türk lirası) az olacağı duyuruldu. Rakamın ki doz halinde uygulanan aşının toplam maliyetini yansıttığı belirtildi.

Bununla birlikte aşının Rus vatandaşlarına ücretsiz olarak dağıtılacağı ifade edildi.

YÜZDE 92 ORANINDA ETKİNLİK GÖSTERDİ

Rusya’da Gamaleya Araştırma Merkezi’nin geliştirdiği Sputnik-V koronavirüs aşısının birinci aşama klinik sonuçları iki hafta önce açıklandı. Aşının uygulandığı 10 bin kişi üzerinde yapılan analizlerde Sputnik-V aşısının etkinlik oranının yüzde 92 olduğu belirtildi.

Enstitü, testlerin ve gönüllü gözlemlerine devam edildiği aşı seri üretimlerinin ise hedeflenen doğrultuda devam ettiği açıkladı.