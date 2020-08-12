Rus ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 8,5 küçüldü

Dün Kovid-19 salgınına karşı aşı geliştirdiğini açıklayan Rusya'nın ekonomisi bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 8,5 küçüldü.

12.08.2020 10:18:000
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Rus ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 8,5 küçüldü

Rusya Federal İstatistik Kurumu (Rosstat) tarafından açıklanan öncü verilere göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ülkede tarım dışında tüm ana sektörlerde küçülme yaşandı.

Ülkede Kovid-19 salgınından ikinci çeyrekte en çok etkilenen sektörler, emtia, perakende, ulaşım ve hizmet olurken, Rus ekonomisi de yüzde 8,5 küçülme kaydetti.

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığınca bir süre önce yayınlanan raporda, ekonominin ikinci çeyrekte yüzde 9,6 küçüleceği öngörüsünde bulunulmuştu.

Rusya Merkez Bankası tahminlerine göre, ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 4,5 ila 5,5 arasında küçülmesi bekleniyor.

Rus ekonomisi geçen yıl yüzde 1,3 büyümüştü.

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