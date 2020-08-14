Rus koronavirüs aşısına ilk sipariş

Rusya'da ilk koronavirüs aşısı olarak tescil edilen Sputnik-V'ye ilk sipariş Vietnam'dan geldi. İsrail ve Kazakistanlı yetkililer Rusya'dan aşı almakla ilgilendiklerini söyledi.

Rusya’da ilk korona virüs aşısı olarak tescil edilen Sputnik-V’ye aşıya ilk talep Vietnam’dan geldi.

Vietnam devlet televizyonunun (VTV) haberine göre Vietnam Sağlık Bakanlığı Rusya’ya aşı talebi için başvuruda bulundu. Haberde Vietnam’ın kaç doz sipariş verdiği ve siparişin teslim tarihine dair bilgi paylaşılmadı.

İSRAİL VE KAZAKİSTAN DA İLGİLENİYOR

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım-Jomart Tokayev, Rusya’nın Covid-19 aşısıyla ilgilendiklerini söyledi. Tokayev satın alma girişimleri için önümüzdeki günlerde Rusya’ya bir heyet gönderileceğini ifade etti.

İsrail Sağlık Bakanlığından da Rus aşısıyla ilgilendiklerine dair bir açıklama geldi.

Ülkenin sağlık bakanı Rusya’nın onayladığı aşıyı inceleyeceklerini ardından etkili görüldüğü takdirde sipariş verileceğini söyledi.

AŞI TARTIŞMA YARATTI

Bazı uzmanlar, insanlar üzerinde denenmeye başladıktan iki aydan daha kısa bir sürede onay alan aşının aceleye getirildiğini, bu yüzden güvenli olmayabileceğini söylüyor.

Haberde Vietnam Sağlık Bakanlığı’nın ülkenin COVID-19’a karşı aşı geliştirme projelerine de devam edeceği belirtildi. Bakanlık geçen hafta yaptığı bir açıklamada ülkenin kendi aşısını 2021 yılının sonunda hazır hale getirebileceğini açıklamıştı.

Corona virüse karşı mücadelede yaygın test, temas takibi ve karantina uygulamalarıyla başarılı bir strateji izleyen Vietnam ikinci dalga tehlikesiyle karşı karşıya. 25 Temmuz’da ülkenin sevilen turizm bölgelerinden Danang’da yeni vakalar tespit edildi. Vietnam’da toplam koronavirüs vaka sayısı 911. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 21.