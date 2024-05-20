Rus Mahkemesi'nden Alman bankasına ihtiyati tedbir

Rusya'da bir mahkeme, Deutsche Bank ve Commerzbank'a ait 332,7 milyon euro değerindeki varlığa ihtiyati tedbir koydu.

20.05.2024 09:42:340
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Rus Mahkemesi'nden Alman bankasına ihtiyati tedbir

Rus mahkemesi, Deutsche Bank ve Commerzbank'ın varlığına ihtiyati tedbir koydu.

St. Petersburg ve Leningrad Bölgesi Tahkim Mahkemesi, Gazprom'a ait RusHimAlyans şirketinin Batılı iki banka aleyhine açtığı davayı gördü.

Deutsche Bank'a ait 239 milyon euro, Commerzbank'a ait 93,7 milyon euro değerindeki varlığa ihtiyati tedbir koyulan mahkeme kararına göre, söz konusu varlıklar, bankaların hesaplarında bulunan menkul kıymetler, gayrimenkuller ve fonlardan oluşuyor.

Rusya'da iki gün önce de UniCredit'e ait 463 milyon euro değerindeki varlığa ihtiyati tedbir koyulmuştu.

Üç batılı banka, Almanya'nın Linde firmasıyla birlikte Rusya'da kurulacak doğal gaz işleme tesisi inşaatına ilişkin yaptırımlar nedeniyle feshedilen sözleşmenin garantörleri arasındaydı.

Projede yer alan RusHimAlyans, yaptırımları gerekçe göstererek yükümlülüklerini yerine getirmeyen bankalar aleyhine dava açmıştı.

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