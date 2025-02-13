Rus rublesi ve Moskova Borsası'ndaki ralli Trump-Putin görüşmesiyle sürüyor

Rus rublesi ve Moskova Borsası (MOEX), Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın telefonda görüşmesinin ardından değer kazanmaya devam ediyor.

MOEX yüzde 6,56 değer kazanarak 3.220 puanın üzerine çıkarken, dolar bazlı RTS endeksi de yüzde 6,56 artışla 1079 puanın üzerine yükseldi. Rus rublesi de dolar karşısında yüzde 2,69 değer kazanırken, dolar/ruble paritesi 92 seviyesinin altına indi.

Rusya'nın önde gelen şirketlerinden Sberbank'ın hisseleri yüzde 0,86, Gazprom'un yüzde 2,9, Lukoil'in yüzde 0,33 ve VTB'nin hisseleri de yüzde 0,1 yükseldi. MOEX verilerine göre borsadaki şirketlerin toplam piyasa değerinde yaklaşık 500 milyar ruble (yaklaşık 5,3 milyar dolar) artış yaşandı.

Analistler, Trump ile Putin'in arasında dün gerçekleşen telefon görüşmesinin ve iki ülkeden gelen Ukrayna savaşının sonlandırılmasına ilişkin olumlu açıklamaların Rus piyasalarında olumlu etki yarattığını belirtiyor.

Trump, Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile telefonda ayrı ayrı görüştüğünü ve Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesine yönelik önemli görüşmeler yaptıklarını söylemişti. Kremlin de Putin ile Trump'ın 1,5 saat süren telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini ve iki liderin temasları sürdürme kararı aldığını bildirmişti.