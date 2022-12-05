Rusya, Batılı ülkelerin tavan fiyat kararına yanıt verdi

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov; Batılı ülkelerin Rus petrolüne tavan fiyat uygulamasına yanıt verileceğini belirterek, "Herhangi bir tavan fiyatı tanımayacağımız açıktır" dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Batılı ülkelerin Rus petrolüne tavan fiyat uygulamasına yanıt verileceğini belirterek, "Bir karar hazırlanıyor. Herhangi bir tavan fiyatı tanımayacağımız açıktır." dedi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin, Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrole varil başına 60 dolar tavan fiyat uygulanmasında anlaşmasını değerlendirdi.

Kararın, küresel enerji piyasalarını olumsuz yönde etkileyeceğini anlatan Peskov, "Rus ekonomisi, özel askeri operasyonun tüm gereksinimlerini karşılayabilecek kapasiteye sahiptir. Ancak bu adımlar (tavan fiyat), küresel enerji piyasasını istikrarsızlaştırması açısından kesinlikle bir etki yaratacaktır." diye konuştu.

Rusya'nın söz konusu karara bir yanıt verip vermeyeceğine ilişkin bir soruyu yanıtlayan Peskov, "Bir karar hazırlanıyor. Herhangi bir tavan fiyatı tanımayacağımız açıktır." dedi.

Peskov, yaptırımların Rusya'da çeşitli sorunlar yarattığını ancak bu sorunların "kritik" olmadığını belirterek, "Uzmanlar, Rus ekonomisinin bu koşullara uyum sürecini görüyorlar, bunu inkar etmek profesyonelce bir yaklaşım olmaz. Yaptırımların Avrupa ülkelerine verdiği zarar konusunda sessiz kalmak da profesyonel bir yaklaşım olmayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak da dün yaptığı açıklamada, tavan fiyat uygulayan ülkelere petrol ve petrol ürünleri satmayacaklarını vurgulayarak, "Tavan fiyat araçlarının kullanımını yasaklayacak mekanizmalar üzerinde çalışıyoruz." ifadesini kullanmıştı.

AB ülkeleri 2 Aralık'ta, Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrole varil başına 60 dolar tavan fiyat uygulanmasında anlaşmaya varmıştı.

G7 ve AB ülkeleri aynı zamanda bugünden itibaren de Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrole ithalat yasağı uygulamaya başladı.

AB ülkelerinin haziran ayında kabul ettiği, Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrole ithalat yasağını içeren 6'ncı yaptırım paketi, geçiş sürecinin sona ermesiyle bugün uygulamaya girdi.

AB Komisyonu mayıs başında 6'ncı yaptırım paketini hazırlamıştı. Pakette, Rusya'dan ham petrol tedarikinin ve rafine ürün tedarikinin aşamalı olarak kaldırılması yer alıyordu.

AB üyesi ülkeler petrol yasağı konusunda yoğun müzakereler yürüttü.

En son paketin Rusya'dan tankerlerle petrol alımını kapsaması, boru hatlarının yaptırım dışında tutulması yönünde revize edilmesiyle AB ülkeleri uzlaşı sağlayabildi.

AB ülkeleri, anlaşma sağlayabilmek için Rusya'dan Avrupa'ya petrol taşıyan Druzhba boru hattını yaptırımlardan muaf tuttu.

AB'nin Rusya'dan petrol ithalatının 3'te 2'sini deniz yoluyla, 3'te 1'i de boru hattıyla yapıyordu.

Savaş öncesinde AB, tükettiği petrolün yaklaşık yüzde 25'ini Rusya'dan ithal ediyordu.

Yaptırımla, AB'nin Rusya'dan petrol ithalatının yüzde 90'ına son verilmiş oldu.

Tavan fiyat

AB ülkelerinin, Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrole varil başına 60 dolar tavan fiyat uygulama kararı da bugün yürürlüğe girdi.

Böylece, Rus petrolünün üçüncü ülkelere belirlenen fiyattan daha yüksek bir seviyede satılması durumunda, G7 ve AB ülkelerindeki şirketler bu petrole nakliye, sigorta ve aracılık gibi çeşitli hizmetleri sunamayacak.

Bu hizmetlerin sağlanabilmesi için Rus petrolünün tavan fiyatın altında işlem görmesi gerekecek.

Rus petrolüne 60 dolar tavan fiyata ilave olarak yeni bir fiyat sınırlama mekanizması kurulması da söz konusu. Bu mekanizma, Rus petrolüne tavan fiyatın dünya piyasasındaki fiyatların yüzde 5 altında tutulmasını sağlayacak.

Rus petrolüne uygulanan tavan fiyat 2 ayda bir yeniden değerlendirecek.

Rusya, dünya petrol üretiminin yaklaşık yüzde 10'unu yapıyor.

Öte yandan, Rus yetkililer, tavan fiyat uygulamasına katılan ülkelere petrol satmayacağını açıklamıştı.

AB ülkeleri, Rusya'dan kömür ithalatını da 10 Ağustos'ta yasaklamıştı.