Rusya ekonomisi için "dip nokta" 2022 sonu

Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, Rus ekonomisinin bu yıl yüzde 8 ila 10 düşmesini beklediklerini belirterek, “Rus ekonomisindeki düşüşün dip noktasına dördüncü çeyrekte ulaşacağımızı öngörüyoruz” dedi. Nabiullina, Rusya Merkez Bankası’nın 300 baz puanlık faiz indirim kararının ardından, ülke ekonomisine ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Yıl sonuna kadar ilave faiz indirimi için alan gördüklerini kaydeden Nabiullina, “Bu alanı kullanma olasılıkları ve zamanlaması, gelen bilgilere, durumun gelişimine ve risk dengesindeki diğer değişikliklere bağlı olacaktır” ifadesini kullandı.

Nabiullina, bu yıl için ortalama faiz oranını yüzde 12,5 ila 14, gelecek yıl için ise yüzde 9 ila 11 seviyesinde tahmin ettiklerini belirterek, “Para politikası kararlarını, ekonomiyi kökten değiştiren koşullara uyma ihtiyacını dikkate alarak vereceğiz.” dedi.

Rusya’da vatandaşların döviz alımına ilişkin yasak ve kısıtlamaların 9 Eylül’e kadar süreceğini anımsatan Nabiullina, “Yasakların kaldırılmasının, planlanandan önce mümkün olması pek olası değil. Durumun nasıl geliştiğini izlemeyi sürdüreceğiz.” diye konuştu.

Ekonominin yüzde 8 ila 10 küçülmesi bekleniyor

Yaptırımlar ışığında, Rus ekonomisindeki küçülme tahminlerine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Elvira Nabiullina, “Yerleşik ekonomik bağların kopması, bu yılki GSYH dinamiklerini olumsuz etkileyecek. Rus ekonomisindeki düşüşün dip noktasına dördüncü çeyrekte ulaşacağımızı, küçülmenin bu yıl yüzde 8 ila 10 seviyesinde gerçekleşeceğini öngörüyoruz.” bilgilerini verdi.

Nabiullina, arz ve talep şoklarının kademeli olarak azalmasını beklediklerini kaydederek, “Para ve bütçe politikaları ile hükümetin yapısal önlemleri, ekonomik büyümenin gelecek yılın başından itibaren yeniden başlamasına katkıda bulunacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya’nın temerrüde düşmeyeceğine yönelik görüşünü dile getiren Nabiullina, Rus rublesinin altına endekslenmesi konusunun ise gündemlerinde olmadığını söyledi.

Ülkeden sermaye çıkışı tahmini iki kat artırıldı

Rusya Merkez Bankası, ülkede bu yıl gerçekleşmesi beklenen sermaye çıkışına yönelik tahminini iki kat artırarak 75 milyar dolardan 151 milyar dolara yükseltti. Rusya Merkez Bankası’nın yayımladığı “Orta vadeli tahminler” başlıklı raporda, yıllık enflasyon oranının 2022’de yüzde 18 ila 23 seviyesinde gerçekleşeceği tahminine yer verildi.

Gelecek yıl ise enflasyonun yavaşlayarak yüzde 5 ila 7 bandına düşeceği öngörüsüne yer verilen raporda, ülke ekonomisindeki daralmanın ise bu yıl yüzde 8 ila 10 seviyesinde olacağı kaydedildi. Raporda, ülkeden bu yıla ilişkin sermaye çıkışıyla ilgili tahmin ise iki kat artırılarak 75 milyar dolardan 151 milyar dolara yükseltildi.

Rusya Merkez Bankası'ndan 11 Nisan’da yapılan açıklamada, ülkede 2021’in ilk çeyreğinde sermaye çıkışının 17,5 milyar dolar iken, rakamın, bu yılın ilk çeyreğinde 64,2 milyar dolara yükseldiği bildirilmişti.

Yaptırımlar nedeniyle onlarca yabancı şirket ve yatırımcı Rusya’dan çekilme veya faaliyetlerini geçici olarak durdurma kararı almıştı. Rusya'da sermaye çıkışı, 2021’de bir önceki yıla göre yüzde 42 artarak 72 milyar dolara yükselmişti.