Rusya Merkez Bankası da politika faizini düşürdü

Rusya Merkez Bankası, politika faizini 200 baz puan düşürerek yüzde 18'e indirdi.

25.07.2025 15:17:460
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Rusya Merkez Bankası da politika faizini düşürdü

Rusya Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, enflasyonist baskının son dönemde beklenenden daha hızlı bir şekilde azaldığı belirtildi.

İç talepteki büyümenin de yavaşladığına dikkati çekilen açıklamada, Rus ekonomisinin dengeli bir büyüme sürecine girmeye devam ettiği bildirildi.

Açıklamada, sıkı para politikasının, enflasyon hedefine 2026 yılında ulaşılana kadar sürdürüleceğinin altı çizildi.

Politika faizine ilişkin gelecek kararların, enflasyon oranı ve enflasyon beklentileri doğrultusunda alınacağına işaret edilen açıklamada, "Rusya Merkez Bankası, politika faiz oranını yüzde 18'e düşürme kararı almıştır." bilgisi verildi.

Açıklamada, enflasyon oranının, mevcut para politikası doğrultusunda gelecek yıl yüzde 4'e düşeceği ifade edildi.

Rusya Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadelesi

Rusya Merkez Bankası, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasından hemen sonra politika faizini yüzde 20'ye çıkarmıştı. Politika faizi 2023 sonundan Temmuz 2024 sonuna kadar yüzde 16'da tutulmuş, 2024'te art arda dört faiz artışı gerçekleştirilmişti.

Banka, son olarak 6 Haziran'da gerçekleştirdiği toplantıda, Eylül 2022'den bu yana ilk defa politika faizini düşürerek yüzde 21'den yüzde 20'ye indirmişti.

Ülkede yıllık enflasyon yaklaşık yüzde 9,5 seviyesindeyken banka bu oranı yüzde 4'e düşürmeyi hedefliyor.

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