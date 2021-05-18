Rusya turizmde ikna olmadı

Türkiye, turizm sezonu açılışı için Rusya'yı ikna edemedi. Üst düzey bir yetkili, hava trafiğinin açılışı için en erken tarihin şu an için 15 Haziran olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Sağlık Bakan Yardımcısı Tolga Tolunay'ın Rusya'ya yaptığı ziyaretten turizm sezonu için beklenen kararın çıkmadığı belirtildi. Bloomberg'e konuşan yetkili 1 Haziran'daki sezon açılışı için Rusya'nın ikna edilemediğini ifade etti.

Rusya’nın 1 Haziran’da başlayacak turizm sezonu öncesi askıya aldığı Türkiye uçuşlarını yeniden başlatmak için temaslarını yoğunlaştıran Türkiye, Rus turisti sezon açılışına yetiştiremeyebilir. Üst düzey bir yetkili, hava trafiğinin açılışı için en erken tarihin şu an için 15 Haziran olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile birlikte turizm sezonu öncesi Rusya’nın Türkiye’ye yönelik uçuşları askıya alma kararını değerlendirmek üzere dün Moskova’ya gitmişti. Sağlık Bakan Yardımcısı Tolga Tolunay’ın da eşlik ettiği ziyaretin ardından açıklamalar yapan Kalın, Rusya’dan uçuşların başlaması ile ilgili atılacak adımlar ve sürecin hızlandırılması konusunda mutabakat sağlandığını belirterek, bu hususta yakın vadede bir takvimin belirlendiğini söylemişti.

Ersoy da Türkiye’nin hava trafiğinin tekrar açılmasıyla ilgili taleplerinin Rusya tarafından olumlu karşılandığını belirtmiş ve “Sadece yerinde gözlemleyip nihai kararı vermek için biraz süre istediler” demişti.

Ancak Rus Tass haber ajansının haberine göre, Rus havayolu şirketi Aeroflot, İstanbul’a haftada iki uçuş dışında Türkiye yönlü haziran biletlerini satıştan kaldırdı.

2020’de en çok turist gönderen ülke

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın istatistiklerine göre, Türkiye’yi 2020 yılında toplam 16 milyon turist ziyaret etti. Rusya 2,1 milyon kişiyle en çok turist gönderen ülke oldu.

Rusya’yı 1,2 milyonla Bulgaristan, 1,1 milyonla Almanya, 998 binle Ukrayna ve 821 binle İngiltere izledi. Rusya bu yılın mart ayında da 219 bin kişiyle Türkiye’ye en çok ziyaretçi gönderen ülke oldu.

Bakan Ersoy, yıl başında yaptığı açıklamada Türkiye’nin bu yıl 31 milyon turist sayısını, 23,3 milyar dolarlık da turizm gelirini aşmayı hedeflediğini söylemişti.



