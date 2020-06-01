Rusya'da 123 milyar dolarlık teşvik yetersiz kalabilir

Rusya'nın koronavirüse karşı mali teşviklerinin, 123 milyar dolarlık yeni programına rağmen yetersiz kalabileceği belirtiliyor.

1.06.2020 12:12:000
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Rusya'da 123 milyar dolarlık teşvik yetersiz kalabilir

On yıldan uzun bir süredir görülen en kötü resesyon ile karşı karşıya olan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, diğer büyük ekonomilerdeki teşvik paketlerine benzer bir harcama planı açıklamayı planlıyor.

Rusya hükümeti söz konusu planın yıllık GSYİH'nin onda birine denk büyüklükte bir destek olacağını belirtti. Ancak Bloomberg Economics'in analistleri ve Wall Street'in en büyük bankalarından bazıları gerçek seviyenin çok daha düşük olabileceğini söylüyor.

Eski bir üst düzey merkez bankası ve Maliye Bakanlığı yetkilisi Oleg Vyugin, "Birçok ülke toparlanmanın kolaylaşmasını sağlamak için talebi destekliyor ancak Rusya bunu yapmıyor. Rusya'nın daha fazla yardım etme kapasitesi var ama hükümet petrol fiyatları öngörülmez olduğu için risk almak istemiyor." dedi.

Ekonomi Bakanlığı'nın rakamları Rusya'nın bütçesinin geçen yılki fazladan -büyük ölçüde ülkenin ana ihracat kalemi olan petrol fiyatlarındaki düşüşten dolayı- bu yıl derin bir açığa savrulduğunu gösteriyor.

Gerçek teşvik tahminleri, kredi garantileri ve diğer dolaylı harcamaların da dahil edilmesi halinde yüzde 1.3 ile yüzde 6.8 arasında değişiyor. Bakanlık yetkilileri bu makale için geri dönüş yapmadı ancak yetkililer GSYİH'nin yüzde 10'una denk geldiğini savunuyor.

Hükümete yakın üç kaynak, ilk teşvik planının diğer ülkelere kıyasla daha mütevazi kalmasında dolayı eleştirilmesi sonrasında yetkililer daha güçlü bir program açıkladı. Taslak gelecek iki yıl içinde 8.7 trilyon ruble (123 milyar dolar) toplam harcama yapılmasını bekliyor. 2.5 trilyon rublelik kısmın 2020'de kullanılması bekleniyor.

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