Rusya’da 13 merkezden daha Türkiye’ye turist gelecek

Rusya’nın Türkiye’ye uçuşları başlatmasından sonra, 13 kentten daha 12 Temmuz itibarıyla Türkiye’ye uçuşlar yapılacak.

6.07.2021 10:13:000
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Rusya’da 13 merkezden daha Türkiye’ye turist gelecek

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı, “Türkiye’ye tarifeli ve charter uçuşların yapılabileceği Rusya’daki kentlerin sayısı artırıldı. Rus ve Türk hava yolları, 12 Temmuz’dan itibaren Rusya’nın 45 uluslararası havalimanından uçuş yapabilecek” açıklamasını yaptı.

Bu uçuşların, Rusya’nın Barnaul, Belgorod, Volgograd, Voronej’ın yanı sıra Kaluga, Krasnodar, Lipetsk, Nalçik, Orenburg, Saratov, Soçi, Tümen, Yujno-Sahalinsk kentlerinden yapılabileceği kaydedilen açıklamada, İzmir’e uçuşların da aynı tarihte başlayacağı belirtildi.

Rusya, yeni tip koronavirüsle (Covid-19) mücadele önlemleri çerçevesinde, 15 Nisan’da aldığı kararla Türkiye ile uçuşları sınırlandırmıştı.

Rusya’dan bir heyet, 16 ve 17 Haziran’da Antalya’yı ziyaret ederek, Covid-19 önlemleri hakkında bilgi almıştı.

Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, 18 Haziran’da, Türkiye’ye tüm uçuşları 22 Haziran itibarıyla tekrar başlatma kararı aldıklarını duyurmuştu.

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