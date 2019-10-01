Rusya'dan domatese 'İdlib' kotası

CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, "Rusya’ya ihraç edilen tonlarca domatesin yüklü olduğu TIR’lar kotanın dolduğu gerekçesiyle sınırda bekletiliyor" dedi.

İlişkilerin iyi olduğu dönemde kotanın dolmasından sonra ek kota alındığını hatırlatan Güzelmansur, "İdlib nedeniyle ilişkiler gerginleşince ek kota alınamıyor" dedi.

"YÜZLERCE TIR BEKLİYOR"

TBMM Genel Kurulu’nda konuşan Güzelmansur şunları söyledi:

"Rusya'ya domates ihracatında yıllık 150 bin ton kota var. Bu ihracatın çoğu da Hatay'ın özverili ihracatçıları tarafından yapılıyor. Önceki yıllarda bu kota dolduktan sonra yapılan girişimlerle arttırılır ihracatçı, üretici, nakliyeci mağdur edilmezdi. Şimdi Rusya ile yaşanan siyasi gerginlik nedeniyle bu gerçekleştirilemiyor. Ticaret Bakanlığı gümrükler vasıtasıyla kotanın dolduğunu duyurmamıştır. Ne İhracatçılar Meclisi ne de Nakliyeciler Derneği vasıtasıyla muhatap taraflar uyarılmamıştır. Gelinen noktada yüzlerce TIR ve şoförümüz, tonlarca domates sınırda tıkanıp kalmış durumdadır. Kısaca, Rusya ile yaşanan gerginlik ve sorumluların gereğini yapmaması ihracatçıyı, üreticiyi, nakliyeciyi, çalışanı mağdur etmektedir.

Buradan Ticaret Bakanlığına sesleniyorum: Kotanın arttırılmasını bir an önce sağlayın, bunu sağlayamıyorsanız en azından sınırda bekletilen, orada sıkışıp kalmış şoförlere, araçlara yardımcı olun."