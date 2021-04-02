Rusya'dan Twitter'a para cezası

Rusya'nın başkenti Moskova'da bir mahkeme, Twitter’a idari ihlal nedeniyle 3,2 milyon ruble para cezası kesti.

2.04.2021 13:43:000
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Rusya'dan Twitter'a para cezası

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu'nun (Roskomnadzor) Twitter aleyhine açtığı dava, başkent Moskova'da bulunan Taganskiy Mahkemesi'nde görüldü.

Rusya'da yasaklanan içeriklere Twitter üzerinden ulaşılabilmesi nedeniyle şirketin mevzuata uymadığı hükmüne varan mahkeme, Twitter’a 3,2 milyon ruble (yaklaşık 42 bin dolar) para cezası verdi.

Roskomnadzor, 10 Mart’ta aldığı kararla, intihar, müstehcen ve uyuşturucuya özendiren içeriklerin kaldırılmaması gerekçesiyle Twitter’ın hızını mobil cihazlarda yüzde 50 düzeyinde yavaşlatmıştı.

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