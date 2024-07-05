Rusya'nın dost ülkelere benzin sevkiyatı yüzde 70 geriledi

Rusya Enerji Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkedeki benzin üretim ve ihracatına ilişkin bilgilere yer verildi.

Rusya’daki yakıt tedarikinin istikrarlı ve kontrol altında olduğuna işaret edilen açıklamada, üretimin yüksek talep sezonunu karşıladığı kaydedildi.

Rafinerilerdeki bakım çalışmalarının da takvim doğrultusunda ilerlediği ve üretim hedeflerini aksatmadığı bilgisine yer verilen açıklamada, iç piyasaya günlük benzin tedarikinin 106 bin tonla geçen yıla benzer seviyede olduğu belirtildi.

Açıklamada, hükümetin benzin ihracatına yönelik izinleri 31 Temmuz’a uzatmasına rağmen dost ülkelere günlük benzin sevkiyatının geçen yılın temmuz ayına göre yüzde 70 gerilediğine işaret edildi.

Yılın üçüncü çeyreğinde iki rafinerinin tekrar faaliyet göstermeye başlayacağı kaydedilen açıklamada, günlük benzin üretiminin de 15 ila 20 bin ton artmasının beklendiği belirtildi.

Açıklamada, "Rusya Enerji Bakanlığı, petrol ve lojistik şirketlerinin rafinerilerden istikrarlı petrol ürünleri sevkiyatı ve bunların bölgesel pazarlara teslimatını sağlamanın yanı sıra dost ülkelere benzin ihracatı hacimlerinin günlük olarak izlenmesini amaçlayan eylemlerini koordine etmektedir." denildi.

Rusya’da petrol rafinerilerinin insansız hava araçlarının saldırılarına hedef olması ve özellikle tarım sektöründe artan talep nedeniyle benzin fiyatlarında yükseliş yaşanmıştı.

Yaşanan fiyat artışları nedeniyle ülkede hükümet zaman zaman ihracat kısıtlamalarına gidiyor.