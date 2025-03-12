Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper: 2025 sıçrama yılı olmalı

Nilüfer Gözütok Ünal / Capital Şubat 2025 sayısından

Sabancı Holding CEO’su CENK ALPER, zor geçen 2024’ün ardından 2025’in sıçrama yılı olması gerektiğini belirtiyor. Tüm planlarını da buna göre yaptıklarını belirten Alper, gelecek 5 yılda grubun aktif büyüklüğünü 10 milyar dolardan 20 milyar dolara taşımak niyetinde. Bu kapsamda sürdürülebilir, dijital ve inovasyona dayalı, dünya ölçeğinde ölçeklenebilir işlere yatırım yapmayı planlıyor. Sürdürülebilirlik temelli işlere 5 yılda en az 6 milyar dolarlık yatırım yapacaklarını da açıklayan Alper, “İkinci yüzyılımızda ana hedefimiz ‘Dünyanın Sabancı’sı’ olmak” diye konuştu.

Enflasyon ve devalüasyon makası arasındaki açılmanın döviz bazlı gelirleri baskıladığını vurgulayan Cenk Alper; “Şimdi de yüksek enflasyonun etkisinde, bir türlü normalleşemediğimiz yıllardayız. Buna rağmen kalıcı bir büyüme sağladık. Bu yıllar bizim için yatırım dönemleri oldu. Borçluluk seviyemiz çok iyi, 2’nin altında kaldı” dedi.

Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper ile yaptığımız özel röportajın tamamını BURADAN OKUYABİLİRSİNİZ



