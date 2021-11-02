Sabancı Holding CEO'su da katıldı: Cumhuriyet Seferberliği kapsamında çevre temizliği yaptılar

Sabancı Holding'in iştiraklerinde çalışan gönüllülerin katılımıyla başlattığı Sabancı Cumhuriyet Seferberliği kapsamında, 400 gönüllü Büyükada'da çevre temizliği gerçekleştirdi.

Sabancı Holding'den yapılan açıklamaya göre, holding iştiraklerindeki gönüllülerin katılımıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 98. kuruluş yıl dönümünde "Sabancı Cumhuriyet Seferberliği" başlattı.

Holding, 10 Kasım'da sona erecek seferberlik kapsamında okul yenileme, biyoçeşitliliğe destek, fidan dikimi, toprak canlandırma ve çevre temizliği başlıkları altında 11 şehirde birçok etkinlik düzenliyor.

Bu çerçevede ÇEVKO Vakfı iş birliğiyle Büyükada'da Sabancı Holding Üst Yöneticisi (CEO) Cenk Alper, CarrefourSA Üst Yöneticisi (CEO) Kutay Kartallıoğlu, Sabancı Gönüllüleri, CarrefourSA çalışanları ile Agesa, Aksigorta, Çimsa, Enerjisa, SabancıDx, Sabancı Üniversitesi, Sabancı Vakfı ve Teknosa'dan gönüllülerin yer aldığı 400 kişinin katılımıyla çevre temizliği gerçekleştirildi.

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmeleri yer alan Sabancı Holding CEO'su Cenk Alper, Cumhuriyetin 98. kuruluş yıl dönümünü her zamankinden çok daha farklı bir şekilde kutlamak istediklerini, bu yıl ellerine sadece yalnızca bir bayrak değil, kazma, kürek, kovan ve fidan almayı tercih ettiklerini anlattı.

Alper, "Aksaray'dan Adana'ya, Ankara'dan Balıkesir'e, Çanakkale'den Mersin'e kadar toplam 11 ilde 29 Ekim'de başlattığımız ve 10 Kasım'a kadar sürecek olan toprak canlandırma, fidan dikimi, çevre temizliği, okul yenileme ve biyoçeşitliliğe destek gibi her biri ulvi amaca hizmet eden birçok faaliyete imza atıyoruz. Cumhuriyetimizi sevinç ve coşku içinde çalışarak kutluyoruz." açıklamalarında bulundu.

CarrefourSA CEO'su Kutay Kartallıoğlu ise son yıllarda yaşanan iklim değişikliği ve benzeri konulardan ötürü başta Türkiye olmak üzere üzerinde yaşadıkları gezegenin herkesin sorumluluğunda olduğunu bildirdi.

Bu bilinçle CarrefourSA olarak sürdürülebilir bir yaşam istediklerini kaydeden Kartallıoğlu, doğa ve çevre için doğrusunu yapmaya çalıştıklarını aktardı.

Kartallıoğlu, "Bu doğrultuda da ÇEVKO Vakfı iş birliğiyle İstanbul'un tarihi ve turistik yerlerinden Büyükada'da bir temizlik gerçekleştirerek bir nebze olsun çevreye katkımız oluyor. Çevre için doğrusunu yaparken bir yandan da Cumhuriyetimizin 98. kuruluş yıl dönümünü her zamankinden çok daha farklı bir şekilde, çalışarak kutluyoruz" ifadelerini kullandı.