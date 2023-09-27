Sabancı Holding, sanayide hangi yeni alanlara girecek?

Cevdet Alemdar, 4 kıtada 10 bin çalışanı, 16 fabrikası olan 32,5 milyar TL cirolu Sabancı Holding Sanayi Grubu’nun başkanı. 3 yıl önce Brisa’nın CEO’luğundan şimdiki görevine atanan Alemdar’ın yeni dönemde ajandasında sanayi şirketlerini yeni alanlara girerek büyütmek var.

Capital Ağustos 2023 sayısından

Bunun için yurt içinde ve dışında satın alma fırsatlarını yakından takip ettiğini söyleyen Alemdar, “Önümüzdeki 5 yılda yeni iş alanlarından Kordsa ve Brisa büyüklüğünde şirketler yaratmak istiyoruz” diyor.

Sanayide rakiplerinin çok üzerinde kârlılık elde ettiklerini söyleyen Alemdar, “Sanayide büyümeye devam edeceğiz, bunu da yeni teknolojilerle yapacağız” diye konuşuyor. Alemdar, son iki yılda yaptıkları satın almaların bunun kanıtı olduğunu söylüyor.

Alemdar, yeni yatırım yapacakları alanlarıysa enerji ve iklim teknolojileri, ileri malzeme teknolojileri, dijital ve sağlık teknolojileri olarak özetliyor. Hidrojen üretecek araçların üretiminin de hedeflerinde olduğunu söyleyen Alemdar, solar paneller üzerinde de çalıştıklarını anlatıyor.

Sabancı Holding Sanayi Grup Başkanı Cevdet Alemdar’la sanayi şirketlerindeki dönüşüm çalışmalarını, yeni girecekleri sektörleri ve satın alma planlarını konuştuk…

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