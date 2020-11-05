Sabancı Holding'den 9 ayda 3,8 milyar TL kar

Sabancı Holding, 2020 yılının 3. çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre net karını yüzde 69 artırarak 1,6 milyar TL'ye çıkardı. Üçüncü çeyrek itibarıyla konsolide satışlarını yüzde 4 artışla 15,2 milyar TL’ye yükselten Sabancı'nın 9 aylık net kârı yüzde 3.8 milyar TL'ye ulaştı.

Sabancı Holding Üst Yöneticisi (CEO) Cenk Alper, pandeminin tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de iş yapış şekillerini etkilemeyi sürdürdüğünü ifade etti. Pandeminin etkilerine rağmen elde ettikleri finansal sonuçların, geçmiş dönemlerde attıkları adımların ne kadar isabetli olduğunu bir kez daha ortaya koyduğunu vurgulayan Alper, "Pandemi sürecinin yükselişe geçtiği dönem olan ikinci çeyrekte, sağlam mali yapı, dengeli iş kolları ve düşen borçluluk oranlarının avantajıyla olumlu sonuçlar elde etmiştik. Üçüncü çeyrekte ise yine dengeli iş kollarımız sayesinde özellikle yurt içinde hızlanan ekonomiyle finansal performansımızı daha da ileri taşıdık” ifadelerini kullandı.

Sabancı Topluluğu’nun faaliyet gösterdiği tüm sektörlerde dijitalleşme ve sürdürülebilirlik yatırımları sayesinde öne çıktığına dikkati çeken Cenk Alper, şunları kaydetti:

“Enerji sektöründe 1,3 milyar TL’lik şebeke yatırımı gerçekleştirdik. Bunun yanında Enerjisa Üretim şirketimiz, yenilenebilir enerji yatırımlarına destek verecek önemli bir finansman sözleşmesi imzaladı. Bu kapsamda toplam 7 bankayla 650 milyon avroluk Türkiye’nin en büyük sürdürülebilirlik kredi sözleşmesine imza atılmış oldu.

Yapı malzemelerinde yurt içindeki hızlı toparlanma ve artan ihracatımız finansal sonuçlarımıza olumlu katkıda bulundu. Dijitalleşmeye yaptığımız yatırımlarının geri dönüşünü en net olarak aldığımız finansal hizmetler ve perakende sektörlerinde de oldukça memnun edici bir dönemi geride bıraktık. Teknosa şirketimizle müşteri odaklı yol haritamız sayesinde son 20 yılın en iyi performansını yakaladık. Sabancı Holding Kurumsal Girişim Sermayesi Fonu (Sabancı Ventures) aracılığıyla ilk yatırımımızı gerçekleştirdik.”

“Sürdürülebilirlik notu bir kademe yükseldi”

Cenk Alper, söz konusu başarıda Sabancı Topluluğu’nun her bir çalışanına, özellikle pandemi sürecinde ortaya koydukları fedakarlıkları ve emekleri için teşekkür borçlu olduklarını ifade ederek, bundan önce olduğu gibi, bundan sonra da Türkiye’nin Sabancı’sı olarak, ülke için üretmeye ve değer katmaya devam edeceklerini belirtti.

Alper, bu günün dünyasında şirketlerin başarısının sadece elde ettikleri finansal sonuçlarla değil, aynı zamanda sürdürülebilir kalkınmaya ve toplumsal değere sundukları katkıyla ölçüldüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Bu sorumluluktan hareketle, sürdürülebilir kalkınma konusunda dünyanın önde gelen iş dünyası platformlarından olan Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi’nin (WBCSD) Türkiye’den tek üyesi olduk. Yine aynı zamanda MSCI endeksinde Sabancı Holding’in sürdürülebilirlik notu bir kademe daha yükseldi. Bundan önce olduğu gibi, bundan sonra da, uzun vadeli stratejimizde de yer alan çevresel, sosyal ve yönetişimsel sürdürülebilirlik hassasiyetlerini ön planda tutarak çalışmaya devam edeceğiz."



























