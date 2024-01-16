Sabancı Holding'den birleşme açıklaması

Hacı Ömer Sabancı Holding tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nu (KAP) yapılan açıklamada, Exsa ile birleşme işleminin tamamlandığı belirtildi.

16.01.2024 09:42:200
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Sabancı Holding'den birleşme açıklaması

Hacı Ömer Sabancı Holding, Exsa ile birleşme işleminin bugün tescil işlemiyle birlikte tamamlandığını duyurdu.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'nu (KAP) yapılan açıklamada, söz konusu tescil işlemiyle birlikte anılan tarih itibarıyla Exsa tasfiyesiz infisah etmiş ve birleşme işlemi hukuken geçerlilik kazandığının dile getirildiği açıklamada, "Böylelikle, Exsa'nın finansal varlıkları ile Temsa Skoda Sabancı Ulaşım Araçları A.Ş.'nin yüzde 50 sermaye payı, Temsa Motorlu Araçlar Pazarlama ve Dağıtım A.Ş.'nin yüzde 100 sermaye payı ile Exsa Gayrimenkul Proje Geliştirme A.Ş.'nin yüzde 100 sermaye payı Şirketimiz mülkiyetine geçmiş bulunmaktadır" denildi.

Açıklamaya göre, birleşme sonucunda, şirketçe 59.972.038,18 TL nominal değerde sermaye artırımı gerçekleştirildi. Bu suretle ihraç olunacak paylar, Sermaye Piyasası Kurulu nezdinde gerekli olan yasal süreçlerin tamamlanmasını takiben Exsa'nın şirket dışındaki diğer ortaklarına tahsis edilecek.

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